瘋狂女粉絲闖入中國桌球國手樊振東酒店房間 偷走這個

圖為2021年11月27日，樊振東在美國休斯敦舉行的世界桌球錦標賽男子單打比賽中晉級四強時興奮的表情。 （中新社）

中國桌球國手樊振東6日晚間在微博發表一則聲明稱，一名女子通過多日跟蹤後，確定他下榻的酒店房間號，通過酒店前檯取得其房卡，多次非法侵入他的房間。鳳凰網體育頻道等中國多個網路平台稱，這名女子潛入樊振東的房間後，偷走了他的內褲。不少中國網友稱，「這操作簡直就是毀三觀啊！」

對於女粉絲的瘋狂行徑，樊振東已經報警處理。他也呼籲球迷保持理智和邊界、抵制「飯圈化」言行。上海澎湃新聞指出，樊振東此前就曾多次通過社交媒體發表長文，呼籲球迷遠離「飯圈戾氣」，不要把「飯圈」陋習帶進競技體育。

此一事件也在中國引發關注。湖北日報傳媒集團旗下新媒體極目新聞報導，多名網友表示，事發酒店是位於中國國家體育總局對面的某飯店。極目新聞7日上午致電該飯店前檯，工作人員表示不清楚此事，並稱客人房卡如非本人來取，他們也會先和客人電話核實，徵求其同意。

河南 澤槿律師事務所主任付建指出，運動員 在日常訓練或參加比賽期間，應當確保飲食安全和生活起居不被打擾。陌生女子非法進入運動員房間，不管出於何種目的，都可能給運動員的人身造成一定的安全隱患，包括運動員的飲食安全、隱私 甚至人身安全，後果都是不堪設想的。

付建表示，該女子未經允許非法侵入他人酒店房間，輕則違反治安管理規定，情節嚴重的可能涉嫌刑事犯罪。根據中國刑法第245條規定，非法侵入他人住宅的，處三年以下有期徒刑或者拘役。本罪的犯罪對象是他人的住所，住宅是人們居住的地方，包括普通住宅和商務酒店。

樊振東現年26歲，2013年11月16歲時，就在國際桌球總會巡迴賽波蘭公開賽上獲得冠軍，成為了國際桌球總會巡迴賽史上最年輕的男單冠軍得主，目前是桌球男單世界排名第一。