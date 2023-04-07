瘋狂女粉絲闖入中國桌球國手樊振東酒店房間 偷走這個
中國桌球國手樊振東6日晚間在微博發表一則聲明稱，一名女子通過多日跟蹤後，確定他下榻的酒店房間號，通過酒店前檯取得其房卡，多次非法侵入他的房間。鳳凰網體育頻道等中國多個網路平台稱，這名女子潛入樊振東的房間後，偷走了他的內褲。不少中國網友稱，「這操作簡直就是毀三觀啊！」
對於女粉絲的瘋狂行徑，樊振東已經報警處理。他也呼籲球迷保持理智和邊界、抵制「飯圈化」言行。上海澎湃新聞指出，樊振東此前就曾多次通過社交媒體發表長文，呼籲球迷遠離「飯圈戾氣」，不要把「飯圈」陋習帶進競技體育。
此一事件也在中國引發關注。湖北日報傳媒集團旗下新媒體極目新聞報導，多名網友表示，事發酒店是位於中國國家體育總局對面的某飯店。極目新聞7日上午致電該飯店前檯，工作人員表示不清楚此事，並稱客人房卡如非本人來取，他們也會先和客人電話核實，徵求其同意。
河南澤槿律師事務所主任付建指出，運動員在日常訓練或參加比賽期間，應當確保飲食安全和生活起居不被打擾。陌生女子非法進入運動員房間，不管出於何種目的，都可能給運動員的人身造成一定的安全隱患，包括運動員的飲食安全、隱私甚至人身安全，後果都是不堪設想的。
付建表示，該女子未經允許非法侵入他人酒店房間，輕則違反治安管理規定，情節嚴重的可能涉嫌刑事犯罪。根據中國刑法第245條規定，非法侵入他人住宅的，處三年以下有期徒刑或者拘役。本罪的犯罪對象是他人的住所，住宅是人們居住的地方，包括普通住宅和商務酒店。
樊振東現年26歲，2013年11月16歲時，就在國際桌球總會巡迴賽波蘭公開賽上獲得冠軍，成為了國際桌球總會巡迴賽史上最年輕的男單冠軍得主，目前是桌球男單世界排名第一。
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