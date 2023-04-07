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爽翻全網的「反加班鬥士」被抓 四川警方通報：造謠

世界新聞網╱即時報導
(取自網路)
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中國電子科技集團員工因拒絕在清明假期加班而集體辭職的聊天紀錄日前在網上瘋傳，「國企員工怒懟領導」讓全體打工人內心暗爽；四川德陽市7日發布警情通報，稱該事件純屬虛構，涉事人陳某龍故意散布謠言的違法行為嚴重擾亂網路公共秩序，已依法對其作出行政拘留處罰。

新華社報導，德陽經開區警方(@平安德陽經開區)通報全文如下：「2023年4月5日，接上級公安機關指令，我局針對網傳涉中國電子科技集團（以下簡稱中國電科）有限公司下屬單位不實信息一事，依法進行立案調查。經初查，陳某龍（男，漢族，26歲）目前居住在德陽經開區，系網上發布不實信息者，此人從未有中國電科下屬單位及關聯企業從業經歷。因此前向中國電科求職未被錄用，心生不滿，利用圖像處理軟件虛設『CETC—軟件開發課』『CETC成都事業部』2個微信群，虛擬CETC員工姓名、頭像，捏造製作了多張『怒懟領導、發洩情緒』的微信聊天記錄截圖，並發布在網絡社交平台，引發公眾熱議，造成惡劣影響。陳某龍故意散布謠言的違法行為嚴重擾亂了網絡公共秩序，我局已依法對其作出行政拘留處罰。案件仍在進一步偵辦之中。」

➤➤➤ 不滿清明要加班 央企員工怒懟主管「舔領導」

中國電子科技成都區軟體開發事業部員工怒罵領導的聊天截圖顯示，員工陳某疑似長期超時工作，又因主管點名安排他和一名同事在清明節加班最終忍無可忍，在微信群裡與其爭論，並引起了部門同事的集體共鳴，宣布集體辭職。

這名員工在公司群組直接嗆爆主管，例如「簽的是勞動合同還是賣身契？」、「天天早八點上班，幹到晚上十一點，加到凌晨一兩點都是常有的事」、更問主管「我們加班你們在幹什麼？」等等。

四川省總工會相關負責人表示，根據網路曝光的情況，正與成都市總工會深入開展調查核實工作，若確實存在違反勞動法的情況，將採取措施，堅決維護職工合法權益。

而胡錫進發文表示，這名員工用激烈語言痛批部門領導長期安排員工加班，自己卻按時下班，壓榨員工討好上司。因為超長加班被人們深惡痛絕，很多人怕丟飯碗又不敢抵制，陳的怒罵引起廣泛共鳴。

胡錫進認為，所有國有單位都應當努力執行好勞動法，即使做不了正面示範，也不應帶頭破壞勞動法，更不應該用工作穩定做槓桿，壓抑員工在超長加班問題上忍氣吞聲。

北京日報客戶端5日也發表評論，指很多管理方式，充斥著層層加碼的官僚主義，上級領導正常下班，本級就要晚一兩個小時，而對下屬則更為苛刻，這樣的管理毫無科學可言，不人性的加班讓員工徒增怨氣，不講法治的加班更讓員工看不到解決問題的希望。

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