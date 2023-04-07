小姐弟墜亡案二審…辯護人1句話讓生母氣炸 當庭怒嗆

小姐弟與母親陳美霖。(取自網路)

重慶小姐弟墜亡案，涉嫌故意殺人的張波、葉誠塵在二審中當庭翻供；辯護人當天庭審時的一些說法更讓坐在旁聽席原本不該發言的孩子生母陳美霖及其家人兩次發聲。

澎湃新聞報導，旁聽人員表示，葉誠塵的辯護人庭審時反覆問張波「兩個孩子案發時的年齡、身高、智力是否有問題」，旁聽席的陳美霖忍無可忍，大聲對葉誠塵的律師說：「你的娃兒智力才有問題。」

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另外，張波的辯護人在對被害人家屬表示歉意，提議以兩個孩子的名義設立基金時，陳美霖及其母親當即表示，「不需要」。

旁聽人員表示，「整個庭審過程中，張波、葉誠塵說的最多的是『記不住了』『聽律師意見』兩句話。」在被告人最後陳述階段，翻供的張波還是向兩個死去的孩子表示懺悔，也向陳美霖及其父母表示歉意，同時他也因自己無法給母親養老盡孝表示對不起。他稱自己立了遺囑，如果真的被判死刑，他決定將自己的器官捐獻。

葉誠塵在二審時則無悔罪表現，整個庭審過程情緒都比較激動。旁聽人員稱在最後陳述時，葉誠塵表示自己案發時不在現場，最多是從犯，她有精神病，希望法院判刑時能酌情考慮。

小姐弟的外公外婆此前接受澎湃新聞採訪時表示，一家人備受痛苦煎熬一年多後，終於等來了二審開庭，他們希望能維持一審的死刑判決。

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