中法聯合聲明 法國重申堅持一個中國政策

中國國家主席習近平6日下午在北京人民大會堂與法國總統馬克宏舉行會談，雙方並於7日發表聯合聲明。（新華社）

應中國國家主席習近平 邀請，法國總統馬克宏 5日至7日對中國進行國事訪問，雙方並於7日發表聯合聲明。聯合聲明提到，「法國重申堅持一個中國政策」。這份聯合聲明還涉及俄烏衝突議題，提出中法雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭 和平的努力。

影片來源：聯合新聞網

聲明並強調，雙方反對針對核電站和其他和平核設施的武裝攻擊，支持國際原子能機構為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用。

北京當局對於馬克宏此次到訪高度重視，習近平6日下午在人民大會堂與馬克宏舉行會談。馬克宏7日轉往廣州參訪，習近平也專程飛到廣州與馬克宏又舉行一次非正式會晤。

據央視新聞報導，7日下午，習近平在中共廣東省委所屬的國賓館「松園」與馬克宏舉行非正式會晤。習近平告訴馬克宏，了解今天的中國，要從了解中國的歷史開始。廣州是中國民主革命的策源地和中國改革開放的排頭兵。1,000多年前，廣州就是海上絲綢之路的一個起點。100多年前，就是在這裡打開了近現代中國進步的大門。

習近平並提到，40多年前，也是在這裡，「首先蹚出來一條經濟特區建設之路。現在廣州正在積極推進粵港澳大灣區建設，繼續在高質量發展方面發揮領頭羊和火車頭作用」。

報導稱，習近平還向馬克宏介紹了「中國式現代化」的本質特徵和核心要義。他強調，中國正在全面推進中國式現代化，這是中國通過一次次改革開放和創新發展逐漸形成的既符合現代化一般規律，又具有獨特特徵的中國特色社會主義現代化理論和實踐。

習近平說，「我們對中國發展前景充滿信心」。他也歡迎法方繼續積極參加廣州交易會、上海進博會和中國國際服務貿易交易會，進一步拓展中國市場。

針對俄烏衝突，習近平稱，烏克蘭危機成因複雜，延宕下去對各方都不利，盡快停火止戰符合有關各方和整個世界利益，政治解決是唯一正確出路。在烏克蘭問題上，中方絕不從私利出發處理問題，而是始終站在公平公正的立場。有關各方都應該承擔起責任，相向而行，為政治解決創造條件。歡迎法方就政治解決危機提出具體方案，中方願予以支持，也願發揮建設性作用。

馬克宏則表示，法方同樣認為，政治解決烏克蘭危機需要兼顧各方合理關切。法方高度重視中方的國際影響力，願同中方密切溝通合作，為推動盡快政治解決危機作出共同努力。馬克宏並邀請習近平明年再次訪問法國。