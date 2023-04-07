我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

台裔、印裔除外 亞太裔婦女薪水比白人男性矮一截

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

世界新聞網╱即時報導
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

2020年發生的重慶姐弟墜亡案一審判決張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，兩被告人提出上訴，在4月6日進行的二審中當庭翻供

澎湃新聞報導，參加過一審、二審的旁聽人員表示，在一審中對指控並無異議的張波的翻供令人意外，葉誠塵的翻供則在意料之中；不過，最讓人大跌眼鏡的，是葉誠塵當庭表示她與張波交往初期被張波強姦，受張波的欺騙。

澎湃新聞此前報導，重慶市五中院一審判決書中，在對本案犯意的提起以及張波、葉誠塵共同殺害兩被害人的事實認定問題評判中。重慶市五中院審理認為，張波關於其抱住兩個小孩雙腿，將兩個小孩同時從飄窗處扔下樓的供述，與證實飄窗窗台上有張波的赤足足印、飄窗下側窗框邊緣有雪雪的掌紋痕跡、墜樓現場有雪雪的血跡、二被害人系高墜身亡的《現場勘查筆錄》《鑑定書》等相互印證。

公安機關懷疑該墜樓案件是一起刑事案件，先以張波涉嫌過失致人死亡案立案偵查，在扣押張波、葉誠塵的手機後，經技術部門恢復二人的聊天記錄，發現二人為結婚掃清障礙產生處理掉兩個小孩的想法，具有重大作案嫌疑；2020年11月10日，張波、葉誠塵被捕，次日，以故意殺人案立案偵查。

對於張波的翻供，旁聽人員表示，檢察官也當庭反問，「既然你沒有殺害孩子，那你為什麼要刪除聊天記錄逃避偵查，為什麼要給陳美霖寫信懺悔並希望求得原諒」，張波對此啞口無言。

葉誠塵在二審時也對之前的說法幾乎全面翻供，甚至當庭表示她與張波交往初期被張波強姦，受張波的欺騙。

該案《檢驗報告》顯示，公安機關經過對張波、葉誠塵的手機進行檢驗，從葉誠塵的手機中恢復與張波微信聊天記錄17557條，起始時間為2020年5月28日11時21分至2020年11月2日18時15分，聊天記錄證實葉誠塵以自己和家人不能接受張波有小孩的事實為由，多次催促張波殺死兩個小孩。

葉誠塵表示，聊天記錄是他們衝動下的商討，並沒想去實施。同時，她表示自己有精神病，這些聊天記錄是她精神混亂的情況下所發；葉誠塵的家人在案發後也做了精神病鑑定報告，以證明家族有精神病史。

對此，公訴機關出示一審階段對她的精神病鑑定報告予以答辯並表示否認。

同時，葉誠塵的辯護人表示，警方扣押葉誠塵手機時程序存在問題。葉誠塵是在警方的誘供下作的有罪供述。重慶市五中院一審查明，葉誠塵在2020年12月4日至24日期間，先後作過4次有罪供述，還親筆書寫了2份悔過書，對其與張波共謀殺死兩個孩子的事實予以供認，亦對她與張波的微信聊天內容進行了確認和解釋。薛嘯說，對於葉誠塵及其辯護人的當庭辯解的誘供問題，公訴機關也當庭播放了同步錄音錄像。

手機 微信 公安

上一則

他說意外她稱精神病…重慶姐弟墜亡 生父、小三當庭翻供

延伸閱讀

公司查手機聊天記錄「找內奸」 她拒配合遭開除

公司查手機聊天記錄「找內奸」 她拒配合遭開除
周星馳分手朱茵有隱情？記者揭真相 莫文蔚甩小三罪名

周星馳分手朱茵有隱情？記者揭真相 莫文蔚甩小三罪名
韓「最美童星」金賽綸酒駕肇事 一審判罰1.5萬美元

韓「最美童星」金賽綸酒駕肇事 一審判罰1.5萬美元
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

熱門新聞

中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
馬英九前總統掃祖父墓，兩度掩面哭泣。記者賴錦宏/攝影

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

2023-04-01 09:12

超人氣

更多 >
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相

李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相
張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊