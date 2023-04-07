大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

2020年發生的重慶姐弟墜亡案一審判決張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，兩被告人提出上訴，在4月6日進行的二審中當庭翻供

澎湃新聞報導，參加過一審、二審的旁聽人員表示，在一審中對指控並無異議的張波的翻供令人意外，葉誠塵的翻供則在意料之中；不過，最讓人大跌眼鏡的，是葉誠塵當庭表示她與張波交往初期被張波強姦，受張波的欺騙。

澎湃新聞此前報導，重慶市五中院一審判決書中，在對本案犯意的提起以及張波、葉誠塵共同殺害兩被害人的事實認定問題評判中。重慶市五中院審理認為，張波關於其抱住兩個小孩雙腿，將兩個小孩同時從飄窗處扔下樓的供述，與證實飄窗窗台上有張波的赤足足印、飄窗下側窗框邊緣有雪雪的掌紋痕跡、墜樓現場有雪雪的血跡、二被害人系高墜身亡的《現場勘查筆錄》《鑑定書》等相互印證。

公安 機關懷疑該墜樓案件是一起刑事案件，先以張波涉嫌過失致人死亡案立案偵查，在扣押張波、葉誠塵的手機 後，經技術部門恢復二人的聊天記錄，發現二人為結婚掃清障礙產生處理掉兩個小孩的想法，具有重大作案嫌疑；2020年11月10日，張波、葉誠塵被捕，次日，以故意殺人案立案偵查。

對於張波的翻供，旁聽人員表示，檢察官也當庭反問，「既然你沒有殺害孩子，那你為什麼要刪除聊天記錄逃避偵查，為什麼要給陳美霖寫信懺悔並希望求得原諒」，張波對此啞口無言。

葉誠塵在二審時也對之前的說法幾乎全面翻供，甚至當庭表示她與張波交往初期被張波強姦，受張波的欺騙。

該案《檢驗報告》顯示，公安機關經過對張波、葉誠塵的手機進行檢驗，從葉誠塵的手機中恢復與張波微信 聊天記錄17557條，起始時間為2020年5月28日11時21分至2020年11月2日18時15分，聊天記錄證實葉誠塵以自己和家人不能接受張波有小孩的事實為由，多次催促張波殺死兩個小孩。

葉誠塵表示，聊天記錄是他們衝動下的商討，並沒想去實施。同時，她表示自己有精神病，這些聊天記錄是她精神混亂的情況下所發；葉誠塵的家人在案發後也做了精神病鑑定報告，以證明家族有精神病史。

對此，公訴機關出示一審階段對她的精神病鑑定報告予以答辯並表示否認。

同時，葉誠塵的辯護人表示，警方扣押葉誠塵手機時程序存在問題。葉誠塵是在警方的誘供下作的有罪供述。重慶市五中院一審查明，葉誠塵在2020年12月4日至24日期間，先後作過4次有罪供述，還親筆書寫了2份悔過書，對其與張波共謀殺死兩個孩子的事實予以供認，亦對她與張波的微信聊天內容進行了確認和解釋。薛嘯說，對於葉誠塵及其辯護人的當庭辯解的誘供問題，公訴機關也當庭播放了同步錄音錄像。