他說意外她稱精神病…重慶姐弟墜亡 生父、小三當庭翻供

重慶市高級人民法院審理張波、葉誠塵故意殺人上訴案。 （中新社）

中新社報導，重慶市高級人民法院4月6日公開審理了張波、葉誠塵故意殺人上訴案（即重慶姐弟墜亡案）。

2020年11月2日，家住重慶南岸區錦江華府 的張波將2歲的女兒雪雪（化名）、1歲兒子洋洋（化名）從15樓的家中摔下樓，致2名孩子死亡。南岸警方偵查發現，這起故意殺人案的嫌疑人除張波外，還有其女友葉誠塵。2021年7月26日，重慶市第五中級人民法院公開開庭審理了該案，並於2021年12月28日作出一審判決，認定被告人張波在與被告人葉誠塵共謀後，並在葉誠塵的逼迫下，採取製造意外高墜方式將張波的兩名親生子女殺害，遂以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，兩名被告人均不服，提出上訴。

二審庭審中，上訴人張波、葉誠塵及其辯護人和出庭檢察人員圍繞案件事實、證據及法律適用等問題充分發表了意見，張波、葉誠塵進行了最後陳述。

澎湃新聞報導，張波、葉誠塵當庭翻供。張波表示孩子墜樓是意外，不是他摔下去的。葉誠塵則表示，警方恢復的微信 聊天紀錄中的殺害兩個小孩的共謀內容，只是兩人衝動的商討，並沒有想去實施，並稱自己有精神疾病。 參加旁聽的人員表示，「對於他們的翻供及辯護人的辯解，出庭檢察官 通過一組組證據、視頻資料予以回應。」

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旁聽人員表示，張波、葉誠塵及其辯護人和出庭檢察人員圍繞案件事實、證據及法律適用等問題充分發表了意見。法庭認為該案庭審焦點有包括兩被告人主從犯問題、取證程序等共7個，其中有3個已當庭進行回复。

庭審歷時13個小時，在當晚22時30分許結束，法庭宣布該案將擇期宣判。