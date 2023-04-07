中國徐州「8孩鐵鍊女」案 丈夫董志民涉虐待被判9年

八孩母親「楊某俠」被關在主屋外的土房中，冬日裡衣著單薄，頭髮凌亂，脖子上還拴著鐵鍊。片中可見屋內陰暗狹小，僅有一張凌亂的土炕，上頭擺著冷掉的粥與饅頭。（取材自微博）

2022年農曆新年前夕，徐州「八孩母親」、「栓狗鍊的女人」事件震驚中國社群 ，農村婦人「小花梅」（楊慶俠）被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後還生養了8名子女，相關影片透過抖音 、微博流傳後立刻引爆中國輿論的話題。江蘇省徐州市中級人民法院7日一審公開宣判被告人董志民虐待、非法拘禁案，總判刑9年。

據央視，1998年參與拐賣小花梅犯罪嫌疑人共有7人，法院判決被告人董志民犯虐待罪，判處有期徒刑6年6個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑3年，數罪並罰，決定執行有期徒刑9年。判決被告人時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得犯拐賣婦女罪，分別判處有期徒刑11年、10年、13年、8年6個月和8年，並處罰金。

徐州「八孩母親」事件最讓民眾憤怒的，是徐州官方在調查案情的過程中，前後四次公告的說法矛盾模糊、言詞反覆出入，對於當事人小花梅的真實身分、年齡和來歷通通交代不清，反倒是民眾的輿論壓力、新媒體的自行調查，才慢慢拼湊出來龍去脈。

全案擴大延燒後，最終小花梅的丈夫董志民，在同年2月22日以涉嫌虐待罪被逮捕，隨後由公安 機關接手偵辦、調查董志民是否確實涉入收買被拐賣的婦女。此外，豐縣的縣委書記婁海、縣長鄭春偉、宣傳部長蘇北三人，則因為瞞報事件和「發布不實資訊」，最終以免除黨政職務處分。

目前小花梅的病情得到控制，身體狀況穩定，能在醫生、護工幫助下穿衣、吃飯，可與醫護人員簡單交流，但仍然存在認知障礙。小花梅長子稱，媽媽住院以後，醫院請了不少專家給她看病，還安排了2個護工輪流照顧。「去年入院前她有時連我都不認識，現在不僅能認出我，還能叫出我的名字。