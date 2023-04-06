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預見上次金融危機 經濟學家：銀行將陷更多動盪

范德賴恩面告習近平：台海和平極為重要

范德賴恩面告習近平：台海和平極為重要

中央社╱布魯塞爾6日電
歐盟執委會主席范德賴恩（前右）6日在北京會見中國國家主席習近平（中）。前左為法國總統馬克宏。（取材自推特）
歐盟執委會主席范德賴恩（前右）6日在北京會見中國國家主席習近平（中）。前左為法國總統馬克宏。（取材自推特）

歐盟執委會主席范德賴恩今天在北京會見中國國家主席習近平。她表示，與習近平談及台海議題時，她強調台海和平穩定具有「至高重要性」，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在結束訪中主要行程後，6日晚間單獨舉行記者會說明與習近平會談內容。

她在答覆與習近平如何討論台海問題時說，她提到台海和平穩定具「至高（paramount） 重要性」，歐洲在此區域有非常清楚的利益，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的，對於可能發生的緊張情況應該透過對話解決。

中國外交部的新聞稿指出，習近平向歐方強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要是在一個中國問題上作文章，中國政府和人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬石頭砸自己的腳」。

對於范德賴恩的回應，中方新聞稿則只提到她「重申歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並希望台海地區保持和平穩定」。

范德賴恩在記者會說明其他與習近平雙邊會談的議題，包括她提出歐中貿易極度不平衡，去年歐盟對中國貿易赤字近4000億歐元，過去十年對中貿易赤字增加3倍，「這個趨勢是不可持續的」。

歐中貿易關係日益尷尬

她也反映歐洲企業在中國面臨不公平競爭狀況，例如醫療器材受到「買中國貨」政策的歧視，還有施壓歐洲企業移轉技術、對智慧財產權保護不足等。

范德賴恩也談到她的「去風險化」（de-risking）對中經濟政策，表示歐盟降低對中國關鍵領域產品的進口依賴並非「脫鉤」，而是聚焦處理特定風險，並強調這應透過歐中貿易對話來解決。

在地緣政治議題上，她向習近平強調歐盟「強烈支持」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的和平計畫，並提醒中國身為聯合國安全理事會常任理事國的責任，以及直接或間接提供俄羅斯武器將會嚴重傷害歐盟與中國的關係。

范德賴恩表示她也在雙邊會中提出對新疆人權問題的關切，還有鼓勵中國對環境議題作出更多貢獻。

習近平 歐盟 北京

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