淡化中俄關係？中駐歐大使：中俄友誼無上限只是修辭

中國駐歐盟 使團團長傅聰接受紐約時報專訪,表示外界誤解中俄關係,指兩國並未如普亭與習近平所宣稱友誼「無上限」。他也呼籲中歐應緩和彼此關係,歐盟政策別被美國牽著走。

早在去年俄國 入侵烏克蘭 三周前,俄國總統普亭與中國國家主席習近平簽署一項聯合聲明,宣揚兩國友誼「無上限」。但傅聰告訴紐時,在這場戰爭中,中國並未站在俄國這一邊,有人「刻意曲解」。他表示,「無上限不過是修辭性說法」('No limit' is nothing but rhetoric)。

傅聰表示,中國並未提供俄國軍事援助,也沒承認其併吞烏克蘭領土,包括克里米亞與頓巴斯。他說,北京沒有譴責入侵,是因為理解俄國以戰爭防禦北約擴張的說法,北京也認為「根本原因比西方領袖所說的更複雜」。

針對習近平3月訪俄試圖調停俄烏戰爭,但遲未履行承諾致電烏克蘭總統澤倫斯基,傅聰表示,還沒打電話並不重要,因為習主席很忙,兩國基層官員也仍維持頻繁接觸。「我知道人們執著於這場兩國領袖通話。習主席沒有致電澤倫斯基,不代表中國在烏克蘭問題上站在俄國這邊」。

傅聰強調,中國現在與未來都不會提供武器讓俄國用於烏克蘭戰爭,並指責美國國務卿布林肯(Antony Blinken)2月宣稱中國考慮向俄國提供致命武器,批評布林肯在「電視上散播謊言」。

目前法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩正在中國訪問。傅聰也呼籲歐盟不要被華府牽著走,應打造自身政策,發展更多「戰略自主權」。