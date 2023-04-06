新疆棉事件後 中國棉花自推標準頒發首批認證

由於強迫勞動等人權爭議，2021年初西方服裝品牌紛紛禁用新疆棉，中國近年改推自己的棉花標準，近日已發出首批「可持續棉花生產認證證書」給國內企業。（歐新社）

由於強迫勞動等人權爭議，2021年初西方服裝品牌紛紛禁用新疆 棉，中國近年改推自己的棉花標準，近日已發出首批「可持續棉花生產認證證書」給國內企業。不過，這項標準尚未獲得國際認可。

環球時報報導，近日在上海舉行的2023年中國國際服裝服飾博覽會期間，包括中棉集團新疆棉花有限公司在內有6家企業獲得中國棉花可持續發展項目（CCSD）頒發的國內首批可持續棉花生產認證證書。

中國棉花協會常務副會長兼秘書長王建紅受訪時表示，CCSD希望推動中國棉花產業實現高品質、可持續發展，「並且在複雜多變的外部環境下樹立中國可持續棉花的品牌形象，在促進國內棉製品銷售的基礎上，繼續推動中國紡織品和服裝的對外出口」。

中國棉花產量約占全球總產量的1/4，其中約90%產自新疆。

總部設在瑞士的非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）過去擔負起認證新疆棉生產合法合規的角色，但是BCI在2020年10月發布聲明，表示由於在新疆越來越難進行相關調查，BCI決定暫停新疆良好棉花認證。

2020年起，一些國家指責新疆有「強迫勞動」等人權問題，美國宣布停止進口新疆棉花、番茄等產品，歐洲多個服裝品牌也跟進。

中國於是在2021年起開始推動自身的可持續棉花標準與評價體系。2022年，中國棉花協會發布「『中國棉花』可持續生產」團體標準，主要包括棉花可持續生產、資源與環境保護、品質與可追溯性、職業健康與安全等重點內容。

據報導，目前CCSD已有8家生產企業、13家供應鏈 企業和9家品牌商參與。