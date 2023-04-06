我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

新疆棉事件後 中國棉花自推標準頒發首批認證

中央社／綜合6日電
由於強迫勞動等人權爭議，2021年初西方服裝品牌紛紛禁用新疆棉，中國近年改推自己的棉花標準，近日已發出首批「可持續棉花生產認證證書」給國內企業。（歐新社）
由於強迫勞動等人權爭議，2021年初西方服裝品牌紛紛禁用新疆棉，中國近年改推自己的棉花標準，近日已發出首批「可持續棉花生產認證證書」給國內企業。（歐新社）

由於強迫勞動等人權爭議，2021年初西方服裝品牌紛紛禁用新疆棉，中國近年改推自己的棉花標準，近日已發出首批「可持續棉花生產認證證書」給國內企業。不過，這項標準尚未獲得國際認可。

環球時報報導，近日在上海舉行的2023年中國國際服裝服飾博覽會期間，包括中棉集團新疆棉花有限公司在內有6家企業獲得中國棉花可持續發展項目（CCSD）頒發的國內首批可持續棉花生產認證證書。

中國棉花協會常務副會長兼秘書長王建紅受訪時表示，CCSD希望推動中國棉花產業實現高品質、可持續發展，「並且在複雜多變的外部環境下樹立中國可持續棉花的品牌形象，在促進國內棉製品銷售的基礎上，繼續推動中國紡織品和服裝的對外出口」。

中國棉花產量約占全球總產量的1/4，其中約90%產自新疆。

總部設在瑞士的非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）過去擔負起認證新疆棉生產合法合規的角色，但是BCI在2020年10月發布聲明，表示由於在新疆越來越難進行相關調查，BCI決定暫停新疆良好棉花認證。

2020年起，一些國家指責新疆有「強迫勞動」等人權問題，美國宣布停止進口新疆棉花、番茄等產品，歐洲多個服裝品牌也跟進。

中國於是在2021年起開始推動自身的可持續棉花標準與評價體系。2022年，中國棉花協會發布「『中國棉花』可持續生產」團體標準，主要包括棉花可持續生產、資源與環境保護、品質與可追溯性、職業健康與安全等重點內容。

據報導，目前CCSD已有8家生產企業、13家供應鏈企業和9家品牌商參與。

新疆 供應鏈

上一則

法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

下一則

香港PMI連續3個月擴張 營商信心大增

延伸閱讀

黑白集／曬證書大談大法官資格 謝長廷下台背影難看

黑白集／曬證書大談大法官資格 謝長廷下台背影難看
夢幻新疆

夢幻新疆
強沙塵天氣席捲中國15省 官方指約5.6億人受影響

強沙塵天氣席捲中國15省 官方指約5.6億人受影響
鬧劇？新疆男籃出走不到1個月 重返中國CBA

鬧劇？新疆男籃出走不到1個月 重返中國CBA

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪