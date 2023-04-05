法國總統馬克宏訪華 驚見鞏俐夫婦同機隨行

穿著褐色大衣的鞏俐隨馬克宏從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏 乘坐的專機在北京時間5日下午抵達中國，知名女星鞏俐也出現在馬克宏的隨行代表團中，走在她前面的正是她的老公、法國音樂名家尚米歇爾雅爾。

據央視，馬克宏將於4月5日至7日對中國進行國事訪問。馬克宏對於這次訪華行程非常重視，隨行訪問的還有由多位法國政府高級官員、60多位法國企業家及20多位文化界人士組成的政府代表團。

2019年5月，54歲的鞏俐與71歲的尚米歇爾雅爾一起參加法國坎城影展 ，並在機場牽手亮相，大方面對前去接機的媒體，隨後向媒體確認兩人已經結婚。

過去幾年間，鞏俐夫妻倆在媒體前出現，要麼是一起甜蜜度假，要麼是結伴參加藝術類活動。但鞏俐從未向媒體詳細介紹她的這段緣分故事，尚米歇爾雅爾也只在接受法國媒體採訪時簡單透露，稱二人是在法國巴黎的一個朋友家相識，兩位藝術家一見如故，最終走到了一起。

鞏俐的粉絲都火速紛紛在網上分享「鞏皇回歸」的消息，感慨「姐夫真的很貼心，一個人拎著兩個箱子悶頭朝前走，讓我們姐姐獨自美麗。」