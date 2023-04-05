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會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全

蔡英文會麥卡錫 中國放話：解放軍隨時戒備 捍衛領土

特派記者賴錦宏／上海即時報導
中國國防部新聞發言人譚克非。（中國國防部官網）
中國國防部新聞發言人譚克非。（中國國防部官網）

蔡英文總統會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），展開歷史性的談話，引發國際高度關注，中陸方面，中國外交部、國防部接連於6日清晨發表聲明，指控蔡英文「過境竄美」。中國國防部並揚言，中共人民解放軍會堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

中國外交部聲明指出，美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文過境竄美，與美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫高調會見，為台獨分裂言論提供講台，實質是美台相互勾連，以過境為幌子，縱容台獨分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，強烈譴責。

聲明強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎，但美方長期頑固奉行「以台制華」戰略，違背所做承諾，持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則，蔡英文就任以來也拒不承認九二共識，在島內放任、支持、推動各種台獨分裂言行，變換名目推進漸進台獨，致使兩岸關係陷入嚴重困難。

中國外交部重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，台獨與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條，針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，再次敦促美方，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止製造台海緊張因素，停止以台制華，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

與此同時，中國國防部也以發言人名義發表聲明，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸，敦促美方信守在台灣問題上向中方做出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

中國國防部並揚言，中共人民解放軍會堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

隨後，中國全國人大外事委員會也發聲，認為世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，包括《開羅宣言》《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確了中國對台灣的主權，台灣除了作為中國的一部分，並沒有其他國際法地位，中國的主權和領土完整不容侵犯、不容分割，全國人民代表大會制定實施的大陸《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制台獨分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題，皆有明確規定，任何搞以台制華、支持縱容台獨分裂勢力的圖謀終將失敗，挾洋謀獨、破壞祖國統一的行徑也終將受到法律的制裁。

中共中央台辦發言人也指控，一段時間以來，民進黨當局誤判形勢，以為中美戰略博弈給「倚美謀獨」帶來機會，不擇手段拉攏外部勢力，以為抱住美國大腿就可以肆無忌憚，出賣民族利益，但祖國必須統一，也必然統一，歷史車輪的前進，並非台獨分裂勢力所能阻擋，蔡英文和民進黨當局頑固堅持台獨錯誤立場，為了一黨之私，甘當美國反華勢力遏華馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

蔡英文 國防部 中共

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