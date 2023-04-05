閃婚41天索千萬逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退車退房

(取自鳳凰網)

六年前，曾有一條新聞轟動全網——閃婚41天之後，因妻子翟欣欣索要千萬元(人民幣，約合145萬美元)財產，從事IT行業的丈夫、手機應用程式wephone創始人蘇享茂被逼無奈，在網上留下公開遺書，跳樓自殺；死亡時距兩人相識不到6個月。2018年蘇享茂家屬將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈予，並要求對方返還近百萬現金。

紅星新聞報導，本案於3月31日在北京 市朝陽區人民法院宣判，一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車 共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

贈予合同糾紛一案判決書顯示，根據審理查明的情況，翟欣欣與蘇享茂相識至協議離婚僅110余天，期間收受蘇享茂贈與的車輛、物品、款價值超過300萬元，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。

翟欣欣在離婚中為取得高額補償，對蘇享茂實施了脅迫，未顧及到蘇享茂贈與其財產、希望與其共同生活、維繫感情的初衷以及蘇享茂受脅迫下的主觀感受和客觀經濟情況，是造成蘇享茂自殺的重要因素。翟欣欣與蘇享茂婚戀，以增加自身財產為目的受贈取得的大額婚前婚後財產，均屬可撤銷範圍。

根據此份判決，翟欣欣需退還蘇享茂家屬價值約108萬元的特斯拉 汽車一輛；退還價值30餘萬的卡蒂爾鑽戒和項鍊；退還轉帳共計186萬餘元。

根據離婚後財產糾紛一案判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思表示，符合可撤銷行為法律特徵。

因此，撤銷蘇享茂與翟欣欣於2017年7月18日簽訂的《離婚協議書》中兩條協議，即「離婚後男方無條件配合女方到海南三亞相關部門面簽辦理房屋所有權歸女方的過戶手續。如男方不配合，賠償女方三百萬違約金」以及「男方自願一次性補償女方現金壹仟萬元。男方自願一次性補償女方現金壹仟萬元男方首期支付660萬元整，已支付完畢。剩餘款由男方給女方當面出具340萬元的欠款憑證，並保證在領取離婚證後120天內一次付清。如果本協議簽訂後男方拒付或者遲延支付，則每延期支付一天，賠償女方10萬元人民幣的違約金」。據此，翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬元。

此外，法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人所有權。