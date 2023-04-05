紐時：中國足球燒光錢 也燒毀習近平足球夢

紐約時報報導，因缺乏資金及貪腐問題，中國足壇岌岌可危。圖為中國足球國家隊3月26日在紐西蘭進行友誼賽。（新華社）

紐約時報4日報導，向中共領導人習近平倡議的足球夢表忠，於是富商巨賈紛紛大舉砸錢挹注，但嚴重過度投資 難回本又遭遇疫情，加上足壇貪腐醜聞一再曝光，當錢燒光也毀了中國足球。

報導說，中國政府支持的體育項目罕見無法稱霸奧運，但足球發展規畫為何脫軌？2015年當局曾發布50條足球發展方案，或許基於對習的支持，又或是富商巨賈急欲利用放寬收購外國資產限制的機會，瞬間足球超吸金。

這些誇張的燒錢包括，動用巨資收購歐洲足球隊的全部或部分股權，中國金字塔頂端的富豪和企業大手筆投資球隊，還有動輒誘人的八位數轉會費，吸引從未考慮在中國發展的球星全都跑來這裡等等。

突如其來的撒錢雖然中國監管機構深感不安，但當時為阻止過熱而實施的限制，已無法遏止嚴重的過度投資，待疫情爆發當局鎖國防疫，一切為時已晚。

像是江蘇足球 俱樂部的老闆是中國口袋最深的富豪之一，2021年初，他的球隊在贏得中超 聯賽冠軍僅幾個月後就宣告解散。

其他球隊也紛紛仿效，好比出手闊綽的房地產開發商恆大陷入財務危機之後，廣州足球俱樂部遭受降級恥辱，頂級球員抱怨拖欠薪水、不守承諾，他們收拾行李，在終止合約後回國。

上海體育學院經濟管理學院教授劉東鋒表示：「站在各支球隊的角度算一下成本和收入，這根本是不可持續的。」

足球在中國蓬勃發展的最初幾年，資金從中國公司流向外國實體，並迅速使中國成為世界各地球隊、聯賽和聯合會的主要贊助收入來源。

如今中國資金已被波灣地區的資金所取代，尤其是沙烏地阿拉伯和卡達，現在擁有中國曾經追求的地位，最近一次亞洲足球管理機構召開競選國際足聯管理委員會席位的會議，中國候選人在投票中排名墊底。

於是當錢燒光中國足球夢破滅，中國男足的低迷不振，

更是中國足球夢的高度期望和極大失望的具體指標，目前全球排名中國男足落後於阿曼、烏茲別克和加彭等國，牢牢困於實力平庸、可有可無的狀態。

中國體育內幕網站負責人德雷爾（Mark Dreyer）表示，中國男足的未來看來會更加暗淡，並說：「如果有什麼不同的話，那就是按照現在的情況，它只會變得更糟。」

何況近來領導中國足壇的高層紛紛因貪腐中箭落馬，中國足球的前景更雪上加霜。

就連向來極力替當局辯護的環球時報前總編輯胡錫進也狠批，中國足球燒了大量的錢，出現各種醜聞，「獻給國人的儘是賽場上的屈辱」，「爛到根了」。

中國國家體育總局局長高志丹出面喊話：「針對足球領域出現的嚴重問題，我們一直在深刻反思。」但中超新賽季即將開始，具體時間還沒敲定，不過參賽球隊數已確定不增反減。

包括先前宣布引進馬斯切拉諾（Javier Mascherano）和拉維齊（Ezequiel Lavezzi）等阿根廷球星的河北隊，以及曾獲國際足球總會（FIFA）評定「孕育出最早足球形式」的淄博蹴鞠隊，都宣布新球季退賽。

無論聯賽最終何時開始，中超的規模縮小凸顯中國宏大雄心又開倒車。