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天價分手費…360創辦人周鴻禕突離婚 前妻拿90億人民幣

中國新聞組／北京5日電
奇虎360創辦人周鴻禕。（取材自微博）
奇虎360創辦人周鴻禕。（取材自微博）

中國知名網絡安全服務供應商「三六零」（又稱「360」）董事長兼總經理周鴻禕突宣布與妻子胡歡離婚，並擬將其直接持有的公司約6.25%股份（4.47億股）分割至胡歡名下。按4月4日收盤價計算，胡歡所獲股份共值90億元人民幣(約13億美元)。

4月4日晚，360公告，公司獲悉2023年4月4日周鴻禕與胡歡經友好協商，已辦理解除婚姻關系手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。

每日經濟新聞報導，周鴻禕和胡歡認識20多年，一開始網戀。周鴻禕曾在自傳中描述：「我正是通過BBS認識了我現在的妻子胡歡的。她當時也在北大方正工作，是一個身材高挑的美女，我從一見面就開始和她搭訕了。」

「太太對我的事業幫助特別大。」周鴻禕曾這樣說。據悉，在創業初期，周鴻禕沒有收入，都是胡歡掙錢養家。

胡歡曾對媒體表示，「欣賞周鴻禕的女人不多。現在看來，我應該是獨具慧眼的女人」。老周也多次表示，「太太是最好的選擇」。

2018年2月28日，360在上海證券交易所敲鑼上市，成功回歸A股，一時風光無兩。誰也沒想到，5年之後， 兩人的婚姻盡然就走到了盡頭。

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