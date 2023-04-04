華為年度分紅105億美元 人均分逾7萬

華為年度分紅人民幣720億元（約105億美元），人均分人民幣50萬元（約7.3萬美元）。（新華社）

華為 4日在北京金融資產交易所官網刊登了年度分配股利的公告，當中顯示，經公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利約人民幣720億元（約105億美元），該規模較上一年度增加約人民幣106億元，相當14萬名股東員工人均分人民幣50萬元（約7.3萬美元）。

第一財經日報報導，持股分紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分：工資、獎金和分紅。根據華為2022年財報，截至2022年底，華為員工持股計畫參與人數為14.23萬人。按此計算，華為員工持股計畫參與人均分得人民幣50萬元。

華為董事會首席秘書江西生曾表示，華為股權分配計畫不是一個利潤 分享計畫，而是一個股權計畫。華為由員工持股有助於保持華為公司決策的獨立性。

江西生指出，華為由員工持股有助於保持華為公司決策的獨立性。他認為，由於華為每一分錢的資本都來自員工，所以這些員工不會允許外部影響來損害員工和公司長遠發展的利益。

根據華為公告，股利分配系公司正常利潤分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。

據公開資料顯示，華為投資控股的總股本為人民幣446.9億元，華為總裁任正非作為自然人股東持有公司股份，也參與了員工持股計畫，截至2022年底的持股數占總股本的比率約0.73%，持股比例相較於往年進一步降低。

華為在2021年分紅總額人民幣614.04億元，今年約增加人民幣105.51億元。先前華為常務董事會也在公司內部論壇公布，2022年虛擬受限股虛擬受限股每股分紅為人民幣1.61元；較2021年的每股分紅人民幣1.58元略有增加。但分紅後每股價 值人民幣7.85元保持不變。

華為分紅中，主要由虛擬受限股（ESOP）和獎勵期權計畫（TUP）構成，ESOP需要員工購買，具體分紅多少與公司盈利直接掛鉤，TUP是採取授予模式，無需購買，但收益需要在未來幾年內兌現。員工一般在授予5年有效期內的每一年可獲得年度收益，並在5年有效期滿後獲得期末收益。

華為每年ESOP的回報率在20%到25%之間，以2022年為例，華為內部股價每股人民幣7.85元，以每股人民幣1.61元計算，持股收益率達到20.5%。

而TUP主要基於績效的現金激勵計畫，這一激勵措施覆蓋了更多沒有配股的華為員工，本質上是一種利潤分享計畫。

但持股員工並非沒有風險。公司的發展與員工的收入在一定程度上捆綁，參與投資的員工每年可以參與利潤分配；但如果公司出現虧損，股票的價值也會降低，持股員工也要承擔相應的減值風險。

以近十年的股價為例，分紅最高的是2010年，每股人民幣2.98元，不過當時的股價只有人民幣5.42元。2018年以來，華為的股價每年均維持在人民幣7.85元。根據過往數據，2017至2021年，華為每股份紅分別為人民幣1.02元、1.05元、2.11元、1.86元、1.58元，有起有伏。