天主教媒體：中國毀梵中協議 不甩教宗自封上海主教

天主教權威媒體亞洲新聞報導，中國天主教主教團主席沈斌今天接任上海教區主教，這項任命未獲教宗 同意，中國官方此項「單方面」行動，形同公然撕毀2018年梵中簽署的主教任命協議。

梵蒂岡目前尚未對此次任命案，做出公開評論或回應。

亞洲新聞（AsiaNews）今天報導，兼任中國政協常委的沈斌今天自封為上海教區主教，他的任命函來自他本身率領的中國天主教主教團，而非如羅馬天主教教義所規定，主教任命的授權必須來自教宗。

亞洲新聞表示，梵蒂岡消息指出，這項任命案是中國單方面行動，沒有獲得教宗同意，且上海天主教社群也對這個缺乏教宗授權的任命案，感到震驚痛心。

報導指出，中國天主教主教團是不受教廷承認的組織，且完全附屬於中國共產黨 之下。

梵中2018年簽署主教任命協議，內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中國政府同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體曾分析指出，中國是盼藉梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。

中國已非首次無視梵中主教任命協議。去年11月26日，梵蒂岡曾大動作發出聲明，對於中國任命彭衛照為江西教區輔理主教表達「意外及遺憾」，並稱「江西教區未獲聖座承認」，且中方單方面任命主教的行為「沒有按照梵蒂岡與中國雙方現有的對話精神，以及在2018年簽署的主教任命臨時協議」。

亞洲新聞報導，教廷與中國長期未對上海教區主教人選達成共識，上海教區自前主教金魯賢主教2013年逝世後，迄今已懸缺十年，教廷原屬意由金魯賢的輔理主教邢文之接任，但邢文之因曾拒絕參與中共 官方愛國教會的典禮，被迫辭職。

報導指出，另一位獲得教宗任命的上海輔理主教馬達欽，因為在祝聖典禮上辭去中共愛國會的職務，從2012年以來一直被軟禁在佘山修院，即使後來回到愛國教會，仍無法恢復主教職務。

根據報導，沈斌在就職時絕口未提教宗，反強調將堅決貫徹共產黨指示，堅持宗教獨立自主原則，推動天主教「中國化」。