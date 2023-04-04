我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

34項重罪指控 川普拒認罪

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本美國護照嗎？

天主教媒體：中國毀梵中協議 不甩教宗自封上海主教

中央社台北4日電

天主教權威媒體亞洲新聞報導，中國天主教主教團主席沈斌今天接任上海教區主教，這項任命未獲教宗同意，中國官方此項「單方面」行動，形同公然撕毀2018年梵中簽署的主教任命協議。

梵蒂岡目前尚未對此次任命案，做出公開評論或回應。

亞洲新聞（AsiaNews）今天報導，兼任中國政協常委的沈斌今天自封為上海教區主教，他的任命函來自他本身率領的中國天主教主教團，而非如羅馬天主教教義所規定，主教任命的授權必須來自教宗。

亞洲新聞表示，梵蒂岡消息指出，這項任命案是中國單方面行動，沒有獲得教宗同意，且上海天主教社群也對這個缺乏教宗授權的任命案，感到震驚痛心。

報導指出，中國天主教主教團是不受教廷承認的組織，且完全附屬於中國共產黨之下。

梵中2018年簽署主教任命協議，內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中國政府同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體曾分析指出，中國是盼藉梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。

中國已非首次無視梵中主教任命協議。去年11月26日，梵蒂岡曾大動作發出聲明，對於中國任命彭衛照為江西教區輔理主教表達「意外及遺憾」，並稱「江西教區未獲聖座承認」，且中方單方面任命主教的行為「沒有按照梵蒂岡與中國雙方現有的對話精神，以及在2018年簽署的主教任命臨時協議」。

亞洲新聞報導，教廷與中國長期未對上海教區主教人選達成共識，上海教區自前主教金魯賢主教2013年逝世後，迄今已懸缺十年，教廷原屬意由金魯賢的輔理主教邢文之接任，但邢文之因曾拒絕參與中共官方愛國教會的典禮，被迫辭職。

報導指出，另一位獲得教宗任命的上海輔理主教馬達欽，因為在祝聖典禮上辭去中共愛國會的職務，從2012年以來一直被軟禁在佘山修院，即使後來回到愛國教會，仍無法恢復主教職務。

根據報導，沈斌在就職時絕口未提教宗，反強調將堅決貫徹共產黨指示，堅持宗教獨立自主原則，推動天主教「中國化」。

教宗 中共 共產黨

上一則

長者多、公屋多… 觀塘取代深水埗 成香港最窮區

延伸閱讀

家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻

家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻
「去年底開始就耗著」 上海新冠疫苗廠沒活幹 停產半年

「去年底開始就耗著」 上海新冠疫苗廠沒活幹 停產半年
蘇寧家樂福重啟 上海首家新態店開業

蘇寧家樂福重啟 上海首家新態店開業
教宗病癒主持棕枝主日彌撒 感謝信眾為他禱告

教宗病癒主持棕枝主日彌撒 感謝信眾為他禱告

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本美國護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本美國護照嗎？
「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
前總統川普專機 降落紐約拉瓜地亞機場

前總統川普專機 降落紐約拉瓜地亞機場
CNN分析：司法威脅交錯 川普失去掌控命運的能力

CNN分析：司法威脅交錯 川普失去掌控命運的能力