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缺乏財經專業 前艷星彭丹化身智庫院長 出席博鰲論壇引議

中央社台北4日電
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

曾在香港發展的前三級片艷星彭丹，日前以中國「國際經濟戰略研究院」院長身分出席博鰲論壇並發表講話，更在受訪時聲稱自己曾對中國與宏都拉斯建交「貢獻力量」，至今引起不少議論。

綜合港媒及中國媒體報導，現年50歲、曾任甘肅省政協委員的彭丹，3月30日以「國際經濟戰略研究院」院長及「中華全國青年聯合會」常委的身分，出席博鰲論壇，並參加其中的「女性圓桌會議」且發言，立刻受到各界熱議。

彭丹被議論的焦點，並不完全在於她曾出演三級片，而是她既然擔任「國際經濟戰略研究院」院長，理應針對經濟、國際關係等領域有專業研究並發表。但到目前為止，外界並未發現彭丹在這些專業領域上，有任何的研究成果及專業主張，連接受媒體訪問談及相關議題的資訊也付之闕如。

因此，外界對彭丹所掛職的「國際經濟戰略研究院」背景十分好奇。結果發現，「國際經濟戰略研究院」是2022年11月12日才在北京成立的單位，前身則是「TIENS國際戰略研究院」，但都隸屬於1995年成立、爭議不斷的直銷公司天獅集團。

在本身缺乏財經專業、掛職單位並非真正學術研究機關的情況下，彭丹能藉此身分參加博鰲論壇並發言，引起部分中國民眾熱議及質疑，更有不少涉及情色的揣測。最普遍的議論為，如果沒有「過硬的後台」，彭丹如何能取得類似智庫領袖的身分出席博鰲論壇。

此外，彭丹在出席博鰲論壇期間受訪時還聲稱，今年2月間她曾出訪宏都拉斯考察兩國企業貿易往來，並接受宏斯拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）特別招待。而身為「國際經濟戰略研究院」院長，有必要為中國拓展與宏都拉斯關係「貢獻自己的力量」。

彭丹1972年11月生於湖南長沙，14歲時前往美國留學，曾在當地連續獲得華裔小姐、中國小姐、亞裔小姐等比賽冠軍。後經延攬轉往香港影壇發展，以性感美艷路線逐漸打出名號，當時常被人與同為艷星的葉子楣相提並論。

此後，彭丹淡出香港影壇，轉往中國發展，並搖身一變轉而主演愛國「主旋律」電影，更因此於2013至2017年間出任甘肅省政協委員。

2016年，彭丹現身上海電影節。（取材自微博）
2016年，彭丹現身上海電影節。（取材自微博）

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