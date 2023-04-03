王毅晤菲律賓前總統：不能讓第三方破壞中菲友好關係

菲律賓前總統雅羅育（左）近日在北京訪問，中共外事辦主任王毅強調不能讓第三方破壞中菲友好關係。（圖／取自大陸外交部官網）

近期南海紛爭迭起，中國與菲律賓傳出在中業島有所緊張，菲律賓並將向美方開放4處軍事基地，而中共 外事辦主任王毅 則向菲律賓前總統雅羅育強調，「不能讓海上問題阻礙雙邊關係整體發展，不能讓第三方破壞中菲友好關係」。

據中國外交部官網消息，王毅3日與雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）會見時表示，2023年1月雙方元首就中菲關係發展作出重要戰略指引，「要做互相幫助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好夥伴」。

他強調，雙方應遵循兩國元首重要共識，堅持通過溝通對話妥善處理分歧，「不能讓海上問題阻礙雙邊關係整體發展，不能讓第三方破壞中菲友好關係，更不能允許冷戰思維回潮，損害地區和平穩定」。

此前在3月初，雙方曾於南海中業島有所緊張，而3月24日至24日，中國外交部副部長孫衛東前往菲律賓，與菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）共同舉行雙方第23次外交磋商、以及第7次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議。

據中國官方消息，當時雙方一致同意，要進一步發揮BCM機制的作用，繼續推進外交、防務、海警、油氣、漁業、海事、海上搜救、海洋科研與環保等各領域涉海務實合作。雙方強調，應全面有效落實「南海各方行為宣言」，加快「南海行為準則」磋商進程，共同致力於維護南海的和平穩定。

對於菲律賓將在「加強國防合作協議」（EDCA）中，容許美軍新增4個軍事基地（包含一個面向南海的省分），此前中國駐菲律賓使館發言人已於3月12日表態指，「如果（基地）新增地點位於緊鄰台灣的卡加延和伊莎貝拉，這與菲抗險救災有什麼關係，捲入台海局勢符合菲國家利益嗎？」至於美菲計畫開展南海聯合巡航，該使館則稱，「我們應弘揚睦鄰友好、互利共贏的人間正道，摒棄挑撥離間、拱火生事的歪道，更不能走上引狼入室、開門揖盜的邪道」。

另外就南海爭端方面，馬來西亞總理安華3日表示，準備與中國就此議題展開談判，而中國外交部發言人毛寧3日表示，「我們致力於通過溝通協商妥善處理爭議，願同各方共同維護地區的和平穩定」。