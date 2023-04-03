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張繼科年收達6000萬 醜聞讓安踏終止10年合作

中國新聞組／北京4日電
合作十年的安踏宣布與張繼科終止合約。（取材自微博）
合作十年的安踏宣布與張繼科終止合約。（取材自微博）

網傳奧運乒乓球金牌選手張繼科近日陷入債務糾紛，並且傳出出賣與前女友景甜的私密照抵債，該事件也多次被推上微博熱搜榜。據悉，張繼科至少與17個品牌有過商業合作，多家品牌近兩天已經火速「撇清」與張繼科的關係。

北京青年報報導，張繼科通過工作室兩度回應網傳傳聞，稱不存在債務糾紛，並將對侵權網絡用戶提起訴訟。不過，這一事件仍未因此平息，多個品牌官微如舒膚佳、潤百顏、相宜本草、一汽豐田、安踏等均已刪除了有關張繼科的內容。部分品牌也表示，與張繼科的合作早已結束。

其中「安踏官方微博刪除張繼科相關內容」登頂了3日的微博熱搜第一，甚至演化出「安踏雙休」等熱搜詞條，原因是安踏官微在周末對張繼科一事沒有反應，反倒是周一開始陸續刪掉了關於張繼科的微博，並表示「目前已終止和張繼科的所有合作」。

安踏和張繼科保持了長達約10年的合作關係。公開資料顯示，2013年，安踏官宣簽約張繼科為代言人，近年來張繼科多次與安踏進行合作推廣，今年3月安踏官微還曾發布張繼科相關內容。4月3日，安踏官方微博已無法查詢到與張繼科相關的微博。安踏客服稱，「目前已終止和張繼科的所有合作」。

另一家品牌諾特蘭德則與張繼科曾經「深度捆綁」。目前，短視頻平台還有張繼科直播為諾特蘭德站台的視頻。一些電商平台中，部分銷售諾特蘭德產品的網店仍舊使用了張繼科的形象。4月3日上午，諾特蘭德官微仍舊使用了張繼科作為官微頭圖，但是當天下午已經將該圖換為品牌名稱的圖像，並發微博稱「即日起，諾特蘭德終止與張繼科的一切合作關係」。

而慕思寢具是去年8月剛剛官宣張繼科作為其代言人。不過，4月3日，慕思方面稱，慕思與張繼科的相關品牌合作已於2022年11月11日結束，且未有新的續約合作。

2016年里約奧運之後，張繼科憑奧運期間的表現迅速出圈。據「體壇周報」公布的2016年中國體壇財富榜，張繼科以6000萬元人民幣(約871萬美元)收入排名第二，僅次於游泳選手孫楊。

隨後，張繼科逐漸出現在各種綜藝節目中，進軍娛樂圈。如今，張繼科已經是微博超千萬的網紅。

據不完全統計，張繼科曾經「代言」或曾有商務合作的品牌至少有17個。其中，運動品牌包括美津濃體育品牌、Butterfly運動包系列、李寧超輕9跑鞋、安踏等；酒水飲料品牌包括華潤怡寶礦泉水、燕京啤酒、蒙牛純牛奶、可口可樂；日化品品牌包括舒膚佳、相宜本草、潤百顏、妮維雅男士；以及平安車險、東風悅達起亞、一汽豐田等。

奧運 張繼科

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