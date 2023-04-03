我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前總統川普專機 降落紐約拉瓜地亞機場

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

無事可做 中國康希諾COVID-19疫苗廠停工半年

中央社台北3日電
中國COVID-19疫苗主要生產商之一的康希諾生物，日前傳出其疫苗子公司上藥康希諾4日起將停產半年，員工人心惶惶。(路透)
中國COVID-19疫苗主要生產商之一的康希諾生物，日前傳出其疫苗子公司上藥康希諾4日起將停產半年，員工人心惶惶。(路透)

中國COVID-19疫苗主要生產商之一的康希諾生物，日前傳出其疫苗子公司上藥康希諾4日起將停產半年，員工人心惶惶。據報導，員工已證實此事，並指去年底以來「就沒有正兒八經的活幹了，一直這樣耗著」。

每日經濟新聞報導，中國網路近日熱傳一份由上海上藥康希諾生物製藥有限公司發布的文件，內容指其新冠（COVID-19）疫苗生產基地「因外部市場環境變化，決定從4月4日開始暫停產線生產，期限約180天」。

上藥康希諾是由康希諾生物、上海醫藥及上海生物醫藥產業股權投資基金在2021年因應疫情合資成立，以生產COVID-19疫苗。其中康希諾持股49.8%，上海醫藥持股48.9%。

根據報導，上藥康希諾員工已確認這項通知屬實，並指公司今天召開會議，宣布要停產6個月。停產期間依上海市「標準」（最低工資）對員工發放薪資。至於後續的勞動合約到期賠償方案，公司高層主管還在商討中。

這名康希諾員工並表示，明天4日「應該就沒有多少人來上班了」。但目前康希諾已經「基本處於停產狀態」，只是維持基本運營。

這名員工還透露，上藥康希諾停產的跡象，從去年底至今年初就已經浮現。「去年底最晚到今年初，就沒有正兒八經的活幹了，就一直這樣耗著，最多也就做點中試（商品投產前測試）啥的」。

另有一名上藥康希諾員工透露，他所在的部門原本應該有80名左右員工，但目前上班人數僅剩下10人左右。

新京報則以股票投資人身分致電康希諾查詢停產事宜。一名康希諾職員則回應，停產措施是康希諾基於「目前新冠疫苗需求和市場環境」，所進行的一些「優化運營決策」。

根據資料，上藥康希諾先前生產康希諾生物出品的COVID-19疫苗「克威莎」，屬腺病毒載體疫苗。

疫苗 投資 疫情

上一則

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

延伸閱讀

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗
日本擬「這天」降級新冠肺炎 將能免打3劑疫苗入境

日本擬「這天」降級新冠肺炎 將能免打3劑疫苗入境
口罩令、疫苗令 聖縣下周取消 衛生局：仍會密切監控

口罩令、疫苗令 聖縣下周取消 衛生局：仍會密切監控
春假出遊 We Can Do This提醒民眾準備事項

春假出遊 We Can Do This提醒民眾準備事項

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
遠離都會 加州這5地房價低於35萬

遠離都會 加州這5地房價低於35萬
巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰