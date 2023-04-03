36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

憑著36F傲人上圍一度在台港影壇走紅的「波神」彭丹，近年常在中國生活，從赫赫有名的三級片豔星華麗轉身，日前以中國「國際經濟戰略研究院」院長身分，出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議，讓50歲的她再成話題。只是對照當年出道到台灣，到近日公開露面的模樣，根本4階段進化史，而「波神」的盛譽，則被網友激推是「唯一不變的地方」。

出身湖南長沙的彭丹，兒時赴北京 學舞，1991年拿獎學金赴美深造，選美3次奪冠後出道，憑著一身自信前進香港 影壇，本想當「楊紫瓊 第2」，豈料彭丹的「女打仔」之路並不順心，反倒雄偉上圍，被視為「波霸」葉子楣、「波聖」葉玉卿的接班人。

她初入香江演藝圈時，葉子楣正好為愛淡出，葉玉卿和邱淑貞都成功轉型演技派豔星，剛好頂上她們的空缺，最後打響「波神」名號，成為三級片熱門話題女星。

她仿效葉子楣，賣弄性感不露點，後來返回中國，路線大轉變，因為製拍一堆「主旋律」戲劇，搖身一變「愛國藝人」，收起昔日性感、走進政治圈。