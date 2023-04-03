如何反制蔡英文見麥卡錫？ 中：堅定措施維護領土完整

中國外交部發言人毛寧。（新華社）

台灣總統蔡英文 出訪行程過半，回程過境美國時，是否與眾院議長麥卡錫 會面受到關注，中國外交部3日再次對此回應說，美方有關議員應當恪守一中原則，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。「中國將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整。」

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面對蔡英文出訪過境美國，傳出與麥卡錫會面，中國外交部上周已多次表態，說中國嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉，批美縱容台獨等。北京時間3日下午，中國外交部毛寧主持例行記者會時，媒體持續關注，中方所謂將採取的「反制措施」為何，是否進行軍演？

對此，毛寧首先重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」。中方已經多次強調，堅決反對美方和台灣當局進行任何形式的官方往來，反對美方和台灣當局進行任何形式的官方接觸。

毛寧接著說，美方有關議員應當恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。

毛寧說，「中國將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整。」

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另對於中國外交部2日下午透過發言人華春瑩宣布，法國總統馬克宏 將於5到7日訪華，毛寧也在記者會上宣布，歐盟委員會主席馮德萊恩將於5日至7日訪華。

➤➤➤法總統馬克宏5日訪中 歐盟委員會主席馮德萊恩同行

毛寧說，馬克宏此次訪問期間，中國國家主席習近平將與他進行會談，共同規畫和引領中法關係的未來發展，深化中法、中歐各領域合作，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。另，中國國務院總統李強、全國人大委員長趙樂際也將分別會見馬克宏。馬克宏還將赴廣東省廣州市參觀訪問。

至於馮德萊恩，毛寧說，面對國際形勢動盪不安，全球安全挑戰層出不窮，經濟復甦動力不足，中歐應當堅持相互尊重，互利共贏，克服干擾和困難，聚焦共識與合作。中方願和歐方一道以此訪為契機，進一步發揮合作潛力，攜手應對全球性挑戰，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和正能量。