用景甜私密視頻償賭債？張繼科刷屏 中央政法委發聲
中國乒乓球奧運冠軍張繼科涉賭債糾紛，並遭爆料指拿前女友、女星景甜的私密照抵債，張繼科方面雖否認，但風波愈演愈烈，已經連續爆了好幾個熱搜。最新衝上熱搜第一的，則是「中央政法委長安劍評張繼科事件」詞條。
「中央政法委長安劍」公號4月3日發文，「張繼科」刷屏，要查清三件事：要查清有沒有人違法犯罪，要查清有沒有人造謠誹謗，要查清有沒有人渾水摸魚。
文章說，「巨額賭債」「女星私密視頻」「敲詐勒索」…當這些關鍵詞集合到一起時，一場流量的狂歡已然開始。「搬來小板凳吃瓜」是網友的普遍心態，網友可以有，但有關部門不行，切實肩負起職責，才能掃清網上的一地雞毛。
文章指出，要查清有沒有人違法犯罪。這些熱詞個個涉嫌違法乃至犯罪，早已超出「民不舉官不究」的範疇，查清違法犯罪行為到底是否存在，是維護社會公平正義的應有之義。有關部門對已經查清的盡快公佈，沒有查清的盡快行動起來，法律面前人人平等，沒有人會因為「特殊身份」而被網開一面，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清，這是大家對公平正義最質樸的期許，這份期許理應被滿足。
要查清有沒有人造謠誹謗。違法犯罪自然不能被放過，造謠誹謗當然也不能被容忍，查清事實才能給所有人一個交代。沒有人應當遭受不白之冤，是不是「實錘」也不能聽一面之詞。在「公說公有理，婆說婆有理」爭吵不休的時候，就應當有權威部門站出來，用證據確鑿的事實定分止爭，如有謠言，定要讓造謠者付出代價。這是我們對秩序最真摯的嚮往，這份嚮往理應被回應。
要查清有沒有人渾水摸魚。每有「熱點」，必有人「看熱鬧不嫌事大」，有的興風作浪推波助瀾，有的嘲諷謾罵充滿暴戾之氣，有的趁機編造虛假信息收割流量。這些亂像有如「借屍還魂」，在一次又一次的「熱點」中死灰復燃，網友已經忍的太久，必須嚴查嚴管。所謂「網絡熱點」就應當在法律與秩序的軌道上歸於平寂，讓所有人在懲惡揚善的「大結局」中收穫安心，這是所有網友的心願，這個心願理應被實現。
另外據新浪娛樂報導，儘管事情尚未有確切定論，但從如今的走向看，很難說只是空穴來風。品牌方已經率先割席，中國知名體育用品安踏官博刪除了張繼科相關微博，官方旗艦店也已下架了張繼科的宣傳物料，並且終止了和張繼科的所有合作。除安踏之外，包括一汽豐田在內的多個與張繼科有合作品牌方也下架了與其有關的宣傳物料，極力撇清關係。
作為安踏品牌代言人，據說張繼科代言費用約為每年1000萬元人民幣(約合146萬美元)，2017年《體壇周刊》公布的中國體壇財富榜，張繼科在2016年以6000萬元人民幣(約合873萬美元)的收入排在第二，僅次於孫楊。甚至到現在，他都不打球多少年了，手邊的代言依然一隻手數不過來。
對於此事，張繼科方除了最開始兩則聲明外，已經不想再回應了，理由是「不願意自己處在風口浪尖上。」
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