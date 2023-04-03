用景甜私密視頻償賭債？張繼科刷屏 中央政法委發聲

張繼科當年在世兵賽勇奪男單冠軍後，激動撕衣的名場面，彰顯意氣風發的張揚。（新華社）

中國乒乓球奧運 冠軍張繼科涉賭債糾紛，並遭爆料指拿前女友、女星景甜的私密照抵債，張繼科方面雖否認，但風波愈演愈烈，已經連續爆了好幾個熱搜。最新衝上熱搜第一的，則是「中央政法委長安劍評張繼科事件」詞條。

「中央政法委長安劍」公號4月3日發文，「張繼科」刷屏，要查清三件事：要查清有沒有人違法犯罪，要查清有沒有人造謠誹謗，要查清有沒有人渾水摸魚。

文章說，「巨額賭債」「女星私密視頻」「敲詐勒索」…當這些關鍵詞集合到一起時，一場流量的狂歡已然開始。「搬來小板凳吃瓜」是網友的普遍心態，網友可以有，但有關部門不行，切實肩負起職責，才能掃清網上的一地雞毛。

文章指出，要查清有沒有人違法犯罪。這些熱詞個個涉嫌違法乃至犯罪，早已超出「民不舉官不究」的範疇，查清違法犯罪行為到底是否存在，是維護社會公平正義的應有之義。有關部門對已經查清的盡快公佈，沒有查清的盡快行動起來，法律面前人人平等，沒有人會因為「特殊身份」而被網開一面，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清，這是大家對公平正義最質樸的期許，這份期許理應被滿足。

要查清有沒有人造謠誹謗。違法犯罪自然不能被放過，造謠誹謗當然也不能被容忍，查清事實才能給所有人一個交代。沒有人應當遭受不白之冤，是不是「實錘」也不能聽一面之詞。在「公說公有理，婆說婆有理」爭吵不休的時候，就應當有權威部門站出來，用證據確鑿的事實定分止爭，如有謠言，定要讓造謠者付出代價。這是我們對秩序最真摯的嚮往，這份嚮往理應被回應。

要查清有沒有人渾水摸魚。每有「熱點」，必有人「看熱鬧不嫌事大」，有的興風作浪推波助瀾，有的嘲諷謾罵充滿暴戾之氣，有的趁機編造虛假信息收割流量。這些亂像有如「借屍還魂」，在一次又一次的「熱點」中死灰復燃，網友已經忍的太久，必須嚴查嚴管。所謂「網絡熱點」就應當在法律與秩序的軌道上歸於平寂，讓所有人在懲惡揚善的「大結局」中收穫安心，這是所有網友的心願，這個心願理應被實現。

另外據新浪娛樂報導，儘管事情尚未有確切定論，但從如今的走向看，很難說只是空穴來風。品牌方已經率先割席，中國知名體育用品安踏官博刪除了張繼科相關微博，官方旗艦店也已下架了張繼科的宣傳物料，並且終止了和張繼科的所有合作。除安踏之外，包括一汽豐田 在內的多個與張繼科有合作品牌方也下架了與其有關的宣傳物料，極力撇清關係。

作為安踏品牌代言人，據說張繼科代言費用約為每年1000萬元人民幣(約合146萬美元)，2017年《體壇周刊》公布的中國體壇財富榜，張繼科在2016年以6000萬元人民幣(約合873萬美元)的收入排在第二，僅次於孫楊 。甚至到現在，他都不打球多少年了，手邊的代言依然一隻手數不過來。