楊振寧、林青霞等7人 獲港大頒名譽博士學位

香港大學將於3日下午將舉行第209屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予7位傑出人士，包括諾貝爾物理學獎得主楊振寧、朱棣文，以及知名影星林青霞等。（圖：香港大學提供）

香港 大學將於當地時間3日下午將舉行第209屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予7位傑出人士，包括諾貝爾 物理學獎得主楊振寧、朱棣文，以及知名影星林青霞等。

這次有4人將獲頒授名譽科學博士學位，包括物理學家、諾貝爾物理學獎得主及前美國能源部長朱棣文；領航地理資訊系統（GIS）發展的商人和環境科學家Jack Dangermond；被視為計算機系統結構的先驅，曾任史丹福大學校長的John L HENNESSY；以及諾貝爾物理學獎得主，世界知名理論物理學大師楊振寧。

另外3人將獲頒授名譽社會科學博士學位，包括於倫敦皇家慈善醫院成立享譽國際的研究及診療中心，專治罕見致命性疾病硬皮症與其他結締組織疾病的Carol Black；具超過48年銀行及物業發展經驗的香港小輪（集團）主席、恒基兆業地產有限公司副主席林高演；以及在台灣出生的知名演員林青霞。

港大表示，楊振寧、林高演及林青霞的名譽博士學位頒授原訂於2022年11月舉行，典禮其後延期至今。而楊振寧因事未能出席這次典禮，其名譽博士學位頒授將缺席授予。

港大指，林青霞是華語電影 界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物。

林青霞1972年自台北金陵女中畢業後，翌年即憑電影圈出道作「窗外」（1973）一舉成名，從此片約不斷，開啟了輝煌的演藝事業。

在二十餘年的影劇生涯中，林青霞共拍攝百部電影作品，歷經三個階段：文藝愛情片、詼諧喜劇片和武俠刀劍片。其中文藝愛情片以瓊瑤小説改編的電影最為人稱道；詼諧喜劇片以朱延平導演的作品最廣受歡迎。

林青霞在文壇上亦取得非凡成就，迄今出版四本散文集：「窗裏窗外」（2011）、「雲去雲來」（2014）、「鏡前鏡後」（2020）及「青霞小品」（2022）。2022年，其第三本著作「鏡前鏡後」獲得「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎。

香港大學謹向林青霞頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻。