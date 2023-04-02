我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／在熟悉的家善終 就是最佳終點站

收到藏炸彈的禮物 力挺普亭侵烏知名部落客喪生

日圍堵中國半導體 秦剛：日切膚之痛猶在 不應為虎作倀

記者黃雅慧／即時報導
中國國務委員兼外長秦剛，和日本外相林芳正會談。取自北京日報
中國國務委員兼外長秦剛，和日本外相林芳正會談。取自北京日報

中國外長秦剛2日在北京與日本外相林芳正舉行會談。值得注意的是，秦剛在這場會談中針對半導體問題對日方喊話，他指出「美曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心。」

綜合日媒報導，日本經濟產業省於3月31日宣布，將修改《外匯及外國貿易法》相關法規，以加強尖端晶片領域的出口管制。這次追加納入出口限制的晶片製造設備共有6大類23種，涉及晶片清潔、光刻、蝕刻以及檢測等。除面向42個「友好」國家和地區外，其餘出口對象國家和地區都需要經濟產業大臣的個案審批許可。外界認為，日企涉及上述領域的相關產品今後很難向中國市場出口。

對於日本對中國進行半導體產品出口的管制，據第一財經報導，日本企業（中國）研究院執行院長陳言認為，中日高科技領域的貿易合作前景會出現逐漸下滑趨勢。

陳言分析，本來中日貿易近幾年並未有太大增幅，原本日本占據中國第四大貿易夥伴地位在2022年就已被韓國趕超。日本今後在與中國高科技方面貿易合作不能增加，在普通技術方面（日本）與中國又不構成競爭優勢，因此，要繼續推進中日貿易其實也「非常微妙」。

陳言說，日本一方面希望依靠中國市場發展經濟，確保日本經濟不會出現太大的倒退，但如今又要在高科技領域「卡」中國脖子，如此矛盾的事情能否長久，還有待觀望。

日本半導體產業在1980年代可謂如日中天，1988年日本產品一度佔世界半導體市場50.3%份額。而美國為了阻礙日本半導體發展，曾經以反傾銷、高關稅、制裁來進行壓制。後來，日本半導體優勢逐漸喪失。

日本 晶片 秦剛

上一則

會林芳正 李強：「台灣等重大原則問題」應妥善處之

延伸閱讀

會林芳正 李強：「台灣等重大原則問題」應妥善處之

會林芳正 李強：「台灣等重大原則問題」應妥善處之
秦剛會見林芳正 要求「不得插手台灣問題」

秦剛會見林芳正 要求「不得插手台灣問題」
日外長提台海和平穩定 台灣外交部：高度肯定

日外長提台海和平穩定 台灣外交部：高度肯定
林芳正會晤秦剛 關切東海局勢及台海和平穩定重要性

林芳正會晤秦剛 關切東海局勢及台海和平穩定重要性

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體
常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培
湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸

湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸
紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備
龍捲風夜襲南部、中西部7州 至少21死

龍捲風夜襲南部、中西部7州 至少21死