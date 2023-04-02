會林芳正 李強：「台灣等重大原則問題」應妥善處之

李強(右)會見林芳正。取自央視

日本 外相林芳正訪問中國，在與中國外長秦剛 會談後，2日下午接受中國國務院總理李強 會見。李強對林芳正說，歷史、台灣等重大原則問題事關（中日）兩國關係政治基礎，應以誠相待、以信相交、妥善處之。

據央視報導，李強2日在中南海紫光閣會見訪華的林芳正。

李強說，維護發展中日友好合作關係符合兩國和兩國人民根本利益。今年是中日和平友好條約締結45周年。雙方要恪守條約精神，堅定致力於發展兩國間持久的和平友好關係。

李強表示，希望日本和中國相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。「歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應以誠相待、以信相交、妥善處之」。中日作為重要經貿夥伴，應實現更高水平的互利共贏。

據中國央視報導，林芳正表示，日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方願和中方共同努力，落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，構建建設性、穩定的日中關係。

據報導，秦剛參加會見。

在先前秦剛和林芳正會談時，面對林芳正強調台海和平穩定的重要性，秦剛也敦促日方「不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權」。