馬英九逛長沙太平街夜市 中國民眾萬頭攢動望老鄉

前總統馬英九今到湖南湘潭祭祖。（圖：馬英九辦公室提供）

湖南省委書記沈曉明日前在會晤台前總統馬英九 時提到，長沙的夜市非常熱鬧，和北京 上海相比是「大城市」。馬英九2日晚，帶著大九學堂學生逛太平街夜市，沿途民眾紛紛高喊「歡迎馬先生回鄉！」「歡迎你來，多做交流」「馬先生多回老家看看！」

太平街坐落於長沙市老城區南部，是一條適合逛逛吃吃的老街，能吃到地道的長沙臭豆腐、糖油粑粑等當地小吃。 同時，太平街也是一個有文化底蘊的街道，有賈誼故居、長懷井、明吉藩王府西牌樓等古蹟，還有一些青瓦白牆的長沙老民居。

馬英九一行是當地晚間7時30分左右，在層層保安的保護下抵達太平老街，一路上並沒有「清空」民眾，兩旁民眾紛紛拿起手機 拍照，有的民眾看見馬英九一行鼓起掌來，馬英九也微笑揮手致意，甚至用長沙話向老鄉們問好，氣氛熱絡。

路程走到一半，看到長沙著名的手搖飲料店「茶顏悅色」，有排隊的民眾看到是馬英九來了，乾脆不排了，紛紛圍過來和馬英九握手，馬英九也一一和鄉親們握手，行進的速度非常緩慢，讓隨扈非常緊張。

據悉，太平街平時就是人擠人的夜市，恰逢周日人潮更為擁擠，馬英九一行到來，圍觀的人多，使人群更顯得擁擠，簡直寸步難行。

除了大馬路有維安清空外，夜市本身並沒有清空，民眾看到馬英九十分激動，大喊「馬先生好！」「馬先生歡迎回來！」「希望以後多多回老家來！」