我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

B站爆發「停更潮」 有UP主稱收益「掉了80%」

中國新聞組／北京2日電
中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）。（取材自微博）
中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）。（取材自微博）

中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）最近爆發「停更潮」，許多UP主紛紛表示將暫時停止更新影片，而多數人停更的原因，主要是獲利大幅減少，難以打平成本。

據「21財經」報導，多位UP主密集地公開宣布暫停更新並不多見。停更原因方面，大部分UP主均表示，平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。「B站的獎勵機制今年進行了很大調整」，一位在B站擁有數萬粉絲的UP主說，一條各項數據和去年差別不大的影片內容，B站給到創作者的收益可能只有去年的三分之一到二分之一。

所謂的收益主要指的是B站於2018年1月推出的「bilibili創作激勵計畫」，該計畫會根據影片播放量、點讚、投幣、收藏等數據對影片流量價值進行評估，並按照規則給予UP主現金獎勵。但近年來隨著B站的持續虧損，B站的激勵金額也在持續下降。

報導指，B站UP主覓渡Dzg去年3月就稱B站創作激勵改版後，收益「直接減少80%」，隨後也有多個UP主發布類似內容表示創作激勵收入下降了50%至80%。

B站一位近400萬粉絲的UP主2日表示他的帳號暫時停更，還不確定何時回歸。同時他表示目前整個團隊屬虧損狀態，無法養活一個團隊，另表示目前AI創作的能力亦是打擊原創影片的一個原因。另一目前還在更新的B站UP主表示目前平台激勵在逐漸減少，同時短影音的衝擊也是一部分原因。此外，B站原創個人帳號的數量在逐漸減少，而公司包裝的帳號數量在逐漸增多，影片製作成本也更低。

報導稱，據不完全統計，本次宣布停更的包括知名懸疑推理博主、2019年B站百大UP主@怪異君（265萬粉絲），知名遊戲區博主@靠臉吃飯的徐大王（385萬粉絲），剛剛獲得2022年B站百大UP主的@-LKs-（311萬粉絲）以及數位粉絲量在數十萬到數萬的中腰部UP主。

AI

上一則

恐衝擊經濟… 40年來首次 廣東常住人口負增長

下一則

海外客搶 香港七欖紀念品生意「爆標」

延伸閱讀

「嘎腰子」傳說讓中國遊客少一半 泰國男模餐廳這樣回應

「嘎腰子」傳說讓中國遊客少一半 泰國男模餐廳這樣回應
女上傳地鐵照 被AI「一鍵脫衣」變裸照瘋傳

女上傳地鐵照 被AI「一鍵脫衣」變裸照瘋傳
中客赴「男模店」失聯? 「賣人交易」瘋傳 泰總理闢謠

中客赴「男模店」失聯? 「賣人交易」瘋傳 泰總理闢謠
離婚孫怡半年 董子健被爆擁24歲新歡

離婚孫怡半年 董子健被爆擁24歲新歡

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體