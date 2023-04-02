B站爆發「停更潮」 有UP主稱收益「掉了80%」

中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）。（取材自微博）

中國知名影音平台「bilibili」（又名嗶哩嗶哩、B站）最近爆發「停更潮」，許多UP主紛紛表示將暫時停止更新影片，而多數人停更的原因，主要是獲利大幅減少，難以打平成本。

據「21財經」報導，多位UP主密集地公開宣布暫停更新並不多見。停更原因方面，大部分UP主均表示，平台收益減少、收支難以平衡是停止更新的主要原因。「B站的獎勵機制今年進行了很大調整」，一位在B站擁有數萬粉絲的UP主說，一條各項數據和去年差別不大的影片內容，B站給到創作者的收益可能只有去年的三分之一到二分之一。

所謂的收益主要指的是B站於2018年1月推出的「bilibili創作激勵計畫」，該計畫會根據影片播放量、點讚、投幣、收藏等數據對影片流量價值進行評估，並按照規則給予UP主現金獎勵。但近年來隨著B站的持續虧損，B站的激勵金額也在持續下降。

報導指，B站UP主覓渡Dzg去年3月就稱B站創作激勵改版後，收益「直接減少80%」，隨後也有多個UP主發布類似內容表示創作激勵收入下降了50%至80%。

B站一位近400萬粉絲的UP主2日表示他的帳號暫時停更，還不確定何時回歸。同時他表示目前整個團隊屬虧損狀態，無法養活一個團隊，另表示目前AI 創作的能力亦是打擊原創影片的一個原因。另一目前還在更新的B站UP主表示目前平台激勵在逐漸減少，同時短影音的衝擊也是一部分原因。此外，B站原創個人帳號的數量在逐漸減少，而公司包裝的帳號數量在逐漸增多，影片製作成本也更低。

報導稱，據不完全統計，本次宣布停更的包括知名懸疑推理博主、2019年B站百大UP主@怪異君（265萬粉絲），知名遊戲區博主@靠臉吃飯的徐大王（385萬粉絲），剛剛獲得2022年B站百大UP主的@-LKs-（311萬粉絲）以及數位粉絲量在數十萬到數萬的中腰部UP主。