首列北京直達莫斯科火車 9000公里歷時16天抵達

首列從北京直達歐洲的中歐班列1日抵達俄羅斯莫斯科州別雷拉斯特火車站。（新華社）

據新華社報導，中國首列從北京 直達歐洲的中歐班列1日抵達俄羅斯 莫斯科州別雷拉斯特火車站。別雷拉斯特物流中心值班主任亞歷山大．休金說，這對加強俄羅斯與中國之間的鐵路運輸合作具有重要意義。

該趟中歐班列滿載裝有建材、家電、服裝等貨物的55個貨櫃，於3月16日從北京平谷地方鐵路馬坊站駛出，從內蒙古滿洲里鐵路口岸出境，一路向西橫貫俄羅斯，於當地時間4月1日18時30分抵達別雷拉斯特火車站。全程約9000公里，用時16天，比計畫提前兩天到達。

別雷拉斯特物流中心由中國遼寧港口集團與俄羅斯鐵路股份公司合作共同建設，位於莫斯科市北30公里處。項目2017年開建，雙方計畫將其打造成莫斯科地區最大的集中轉和倉儲等為一體的多功能國際物流中心。

泰通國際運輸公司總經理楚逸嘯對新華社表示，以前從北京往歐洲發貨時，要先轉到河北、河南等地。這趟班列開通後，北京的貨物可以直達歐洲，降低運輸成本，提升運輸效率，為企業提供了更多發展機遇。

北京市政府副秘書長尹航日前也說，這趟中歐班列啟程，掀開了北京參與共建「一帶一路 」的新篇章，為整個首都區域外向型經濟發展，開闢了快捷高效的國際貿易新通道。