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日本外相林芳正抵北京 中國「人質外交」料成焦點

中國新聞組／北京2日電
日外相林芳正（右二）昨到訪中國，預計今將與中國外長秦剛會談。（美聯社）
日外相林芳正（右二）昨到訪中國，預計今將與中國外長秦剛會談。（美聯社）

日本外相林芳正1日下午抵達北京，今天與中國國務委員兼外交部長秦剛會談。據指出，林芳正除將表達對中俄在日本周邊軍事行動等的關切，也將就目前有5名日本人被拘，要求中方早日釋放。有分析稱，北京想藉林芳正此行，利用在中國大陸投資的日本企業向岸田政府施壓，運用「人質外交」懲罰日本關注台海局勢，同時尋求日晶片禁令鬆綁的可能。

應中國外長秦剛之邀，林芳正1日下午抵達北京，除與秦剛會談，據日媒報導，還可能會晤中共中央外事辦主任王毅、國務院總理李強。林芳正此行是自2019年12月的茂木敏充以來，相隔達三年三個月，再有日本外相訪中。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正此行將針對中國大陸海警局船隻接連駛入釣魚台列嶼（尖閣諸島）等東海在內的日本周邊地區，頻頻從事軍事活動，以及中俄攜手在日本周邊開展的軍事活動增加，向秦剛表達嚴重擔憂。兩位外長也將討論俄烏情勢。

日本共同社報導，林芳正也將要求中方儘快釋放日本「安斯泰來製藥」外派到華的一名50多歲男幹部。中國國安部門3月以此人涉嫌違反刑法及反間諜法為由羈押，正進行審訊。據日本外務省透露，2015年以後在華被拘留的日本人共計有17人，仍有5人被拘，林芳正將向中方要求早日釋放。

美國之音報導指出，中國在林芳正到訪前拘捕了在中日企一名幹部，這顯示北京欲利用「人質外交」回應和懲罰日本關注台海局勢。有評論則認為，北京實際上另有所圖。

報導引述日本靜岡大學教授楊海英表示，這起拘捕事件在日本引起輿論嘩然，日本人對北京的這種野蠻做法非常氣憤。十幾名日本人已經關了幾年，日本政府對此非常無能，岸田文雄為維持政權，不得不派出林芳正外相去北京談此事。

台灣中山大學大陸與亞太區域研究所教授郭育仁認為，北京想利用在大陸投資的日本企業向岸田政府施壓。人質外交在中國大陸其實已經習以為常。華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被拘捕、羈押時，北京當局反制加拿大的做法就是在中國境內逮捕加拿大公民。

另日本政府3月31日宣布將加強對先進晶片設備的出口管制，預計7月生效。郭育仁認為，從北京角度來看，林芳正此次訪中， 重點並不是外界所想像的台海局勢，而是晶片禁令。美國在晶片上對中方卡脖子，大陸的晶片來源僅剩台灣、日本跟南韓，其中還有可能解套的就是日本。「大陸正進行最後的努力，看日本在這一部分有沒有協商的可能性」。

日本 北京 晶片

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