出家也有年齡歧視？四川道觀招募道士限35歲以下惹議

四川青城山太清宮招募出家道士，限18歲至35歲引發網友熱烈討論。騰訊新聞

四川青城山太清宮招募出家道士，限18歲至35歲引發網友熱烈討論，太清宮回應指出並非是年齡歧視 ，而是青城山常年潮濕，加上是出家的清貧生活，年齡大身體吃不消。

澎湃新聞報導，太清宮日前發布了一條招募出家道士公告。五項要求中，明確只招收「18歲以上35歲以下未婚男女青年，不能結婚」「沒有任何所謂工資報酬」。

公告一出，網友紛紛表示，「居然還有歲數限制，而且要未婚男女」「太卷了，道觀也限年齡了」「本來想50歲後去做道士的，看來沒希望了」。

因不堪眾多追逐熱點的訪客所擾，太清宮已閉門謝客，80多歲的住持楊道長也關閉了手機 。楊道長的同門師弟、青城派掌門劉綏濱就招募條款作了回應。

劉綏濱解釋，「35歲以下的年齡限制，是20世紀80年代青城山道教協會定下的，並不是說太清宮的住持有這個要求。因為青城山常年潮濕，加上是出家的清貧生活，年齡大了，身體上是吃不消的。而對於不能結婚的要求，這是全真教祖師爺王重陽定下的規矩了。」

劉綏濱提到，道士招募，並不是工作的招聘，而是對有心向道的人開放，更談不上有網友希望「最好有（人民幣）5,500元每月的工資」了。

劉綏濱也在個人社交平台上為此事呼籲。他表示，自己是道教俗家弟子，和楊道長同為蔣真人的弟子，感謝大家對傳統文化的關注，希望正確看待和理解此前招募公告，停止惡意猜測和評論。