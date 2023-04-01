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張國榮逝世20周年 香港現獻花悼念人潮

中央社台北1日電
4月1日，張國榮逝世20周年，香港文華東方酒店外擺滿花牌，獻花的歌迷排起長隊。(香港中通社)
4月1日，張國榮逝世20周年，香港文華東方酒店外擺滿花牌，獻花的歌迷排起長隊。(香港中通社)

今天4月1日是巨星張國榮逝世20周年，香港湧現悼念人潮，明顯比往年來得多。粉絲們昨天起就陸續到中環文華東方酒店外獻花，張國榮紀念展也出現排隊人龍；晚間還有兩場張國榮紀念音樂會打起對台。

香港01報導，20年前的4月1日正值SARS期間，「哥哥」張國榮在中環文華東方酒店一躍而下，一代巨星從此殞落。每年4月1日愚人節在一眾歌迷心中不再「好笑」，更像是難以忘懷的日子。

報導指出，中環文華東方酒店外，今天一整天有大批張國榮粉絲前來獻花，有人哭崩。到了傍晚張國榮當年墮樓的一刻，酒店外悼念人士愈來愈多。

香港電台報導，今天到文華東方酒店外獻花的粉絲，當中有人過去20年都到場，說感覺張國榮從未離開。

中通社報導，「想你—風繼續吹」、「永遠懷念張國榮」、「今生今世，為你鐘情」。文華東方酒店外，歌迷們獻花並留下卡片表達追思。

負責酒店外維持秩序的職員表示，今年的粉絲來得比以往多，而且夾雜著多種語言。

來自韓國的Navin表示，張國榮去世那年，她剛好在香港讀書；聽到死訊的時候還以為是愚人節的玩笑，當時真的很難接受這是事實。「哥哥的長相很符合韓國人的審美，很容易就被吸引住，加上當時哥哥當紅，只要聽過他的歌曲都會更加喜歡他。」

這是Navin第8次來到文華酒店獻花。之前7次都是每年不間斷的來到這裡，但這次是疫後首次來港。除了獻花，今天還要去紅館聽「想張國榮20周年致敬音樂會」。

據報導，沙田文化博物館舉行的張國榮紀念展早上一度出現人龍，有來自大陸的「80後」遊客表示，從小就聽張國榮的歌，受到香港流行文化的薰陶；也有本地歌迷表示，張國榮在演藝界的奮鬥鼓勵了很多人。還有遊客專程前來觀展，形容張國榮的歌曲能給予人力量，

張國榮展覽有超過60組展品，除了有張國榮的歌影視獎項、舞台服飾，還有首次展出的私人珍藏。展覽免費入場，展期至今年10月。

由於適逢張國榮逝世20周年，香港各式各樣的紀念活動相繼推出，甚至還出現紀念音樂會鬧雙包。

據報導，張國榮前經紀人陳淑芬早前宣布1日將於紅館舉辦「繼續寵愛。二十年。音樂會」。另一邊，張國榮生前所屬的唱片公司環球也同日舉行「想張國榮致敬音樂會」，兩邊還爆出搶人事件。

4月1日，眾多歌迷到達香港文華東方酒店獻花，悼念藝人張國榮逝世20周年，酒店外放...
4月1日，眾多歌迷到達香港文華東方酒店獻花，悼念藝人張國榮逝世20周年，酒店外放滿花牌，獻花的歌迷大排長龍。 (中新社)

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