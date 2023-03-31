台灣申請加入CPTPP 中外交部：堅決反對

中國外交部發言人毛寧表態，堅決反對台灣加入CPTPP。（取自中國外交部官網）

針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國外交部發言人毛寧在周五例行記者會中稱，「我們堅決反對任何國家同台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」。

中國於2021年9月16日正式提出申請加入CPTPP，台灣隨後於9月22日也提出申請。

英國 首相府31日宣布成功加入CPTPP，為英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。在英國與其他CPTPP成員完成最後的法律和行政步驟後，即可簽訂正式准入文件。英國是在2021年2月正式申請加入。

在31日例行記者會上，路透記者提問：英國即將加入由11個亞太國家組成的CPTPP，中國和台灣都申請加入該協定。在當前英國政府把中國描述為「挑戰」的情況下，中方是否擔憂英國加入CPTPP會有利於台灣的加入？

對此，毛寧表示，中方是貿易自由化、便利化的堅定倡導者，也是亞太區域合作和經濟一體化的重要參與方。CPTPP是本地區重要的自由貿易協定。2021年9月，中方正式申請加入CPTPP，與各成員保持著接觸、溝通和磋商。

毛寧稱，中方加入CPTPP不僅同自身進一步深化改革、擴大開放的努力方向一致，也有利於CPTPP成員國拓展中國市場，擴大對華經貿合作。

她隨後說，「你提到中國台灣地區申請加入CPTPP的問題，我們的立場非常明確，世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。我們堅決反對任何國家同台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」。

中央社發自東京的報導指出，日本 產經新聞社旗下的富士晚報報導，要加入CPTPP需要獲得全體會員國同意，中國在台灣提出申請後，對墨西哥、紐西蘭、越南、馬來西亞等會員國積極展開外交工作。一般認為，中國除了希望在CPTPP為自己創造有利的條件外，也要力阻台灣加入CPTPP。

不過，中國對國有企業採優惠措施、未能徹底做好智慧財產權的保護等，能否遵守CPTPP規則令人憂慮。對於中國的入會，日本向來採取慎重的立場。

蔡英文總統3月20日在總統府接見來訪的英國跨黨派國會議員團時，祝福英國順利加入CPTPP，也表示希望英國秉持高標準的精神，支持台灣的申請入會案，讓台灣和英國能持續深化夥伴關係。

富士晚報引述日本福井縣立大學教授島田洋一的看法指出，如果要加入CPTPP，以全面同意接受規則為條件，這次能接受規則的英國先加入，創下先例，若貫徹此原則，當然下一個就是台灣加入。

不過，需獲得CPTPP會員國同意才能入會，與中國走得近的東南亞 國家是否同意將是個課題。

島田表示，如果台灣能入會，將是把東南亞國家納入「對中包圍網」，中國會希望避免這種情況。不過，為避免與中國全面對立，或許另外備妥納入台灣的自由貿易框架較切實際。