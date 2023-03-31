西班牙總理籲習近平與澤倫斯基會談 終止俄烏戰爭

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez，左）今天與中國國家主席習近平（右）在北京會面。歐新社

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天鼓勵中國國家主席習近平 ，與烏克蘭 領導階層會談，直接了解烏克蘭當局的和平方案，以協助終止俄羅斯入侵行動。

路透報導，桑傑士在北京一項記者會中說，他告訴曾在3月20日至21日期間訪問過莫斯科的習近平，西班牙支持烏克蘭總統澤倫斯基 提出的建議，包括將烏克蘭領土恢復到2014年俄國兼併克里米亞半島之前的狀態。

桑傑士說：「我認為，這是一個為烏克蘭長久和平奠定基礎的計畫，完全合乎聯合國憲章及其原則，而（俄羅斯總統）蒲亭侵烏行動違反了這部憲章及其原則。」

他說，「我表達我們對非法入侵烏克蘭的關切」；並說，他「鼓勵習近平，與澤倫斯基總統會談」。

中國方面上月針對俄烏戰爭提出12點和平計畫，呼籲這場戰事全面停火。桑傑士讚揚其中的兩點，分別是「減少戰略風險。核武器用不得，核戰爭打不得」，以及尊重各國主權。

但桑傑士不願透露，習近平對此問題有何說法。

俄方曾表示，烏克蘭必須放棄克里米亞半島及其南部和東部4個州，才有和平可言。

中國中央電視台報導，習近平在與桑傑士會談中主張，摒棄「冷戰思維」和陣營對抗，並放棄「極限」制裁施壓。

他說：「我們希望有關各方通過對話協商，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。」