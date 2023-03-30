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李強博鰲致詞：「和平」是發展前提 反對集團對抗

中央社上海30日電
中國國務院總理李強30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。 (中新社)
中國國務院總理李強30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。 (中新社)

中國國務院總理李強說，和平是發展前提，未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂，否則會自斷前程。對於國家之間的爭端應該以和平方式解決，反對單邊制裁、長臂管轄與集團對抗。

2023年博鰲亞洲論壇年會今天上午舉行開幕式，中國國務院總理李強發表主旨演講。這是李強今年3月上旬接任中國國務院總理後，首次以新身分出席國際性論壇並發表談話。

李強提到，今年博鰲論壇年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，非常切合當前的世界形勢與各方關切的議題，因為在當今世界，不確定、不穩定與難預料成為常態，在充滿不確定的情形下，大家更加迫切希望更多強大而確定的力量。

李強在演講中指出，中國國家主席習近平在10年前提出「構建人類命運共同體」主張 ，為全球發展提供了中國方案。現在，亞洲和世界都處在歷史演變的十字路口，要高舉人類命運共同體旗幟，打造世界和諧穩定、打造世界增強動力源、打造世界合作新高地，為世界和平發展注入更多確定性。

中國國務院總理李強30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。(新...
中國國務院總理李強30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。(新華社)

他強調，和平是發展前提，過去幾十年間亞洲之所以可以取得世界矚目的發展成就，離不開亞洲總體和平穩定的大環境，未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂否則會自斷前程。

他說，世界形勢越是動盪不安，越要倍加珍惜得之不易的寶貴財富，堅決守住來之不易的和平。堅持睦鄰友好，安危與共、命運與共，確保亞洲持久和平穩定，堅持全球安全倡議，反對單邊制裁、長臂管轄、選邊站對、集團對和新冷戰，堅決以和平方式解決國家分歧和爭端，共同維護世界和平安寧。

他也強調，反對貿易保護主義和脫鉤，確保全球產業鏈、供應鏈的穩定暢通，為世界經濟發展注入強勁動能。

李強在演講中也細數近年來的中國經濟與社會發展情形，中國的發展具有全球性的意義，在辦好自己的事情同時，主動順應和平發展與共贏的時代潮流，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

他強調，中國創造了經濟快速發展，社會長期穩定兩大奇蹟，本身對於世界的巨大貢獻。在不確定的世界中，中國的確定性是維護界和平發展的中流砥柱。「過去如此，當下和未來更是如此。」

李強 國務院 供應鏈

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