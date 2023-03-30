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庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

記者葉文義／即時報導
庫克此趟「中國行」除了商務會談等必要工作外，還頻繁探店、開會、與各式各樣的人群合影留念。圖/取自庫克微博
庫克此趟「中國行」除了商務會談等必要工作外，還頻繁探店、開會、與各式各樣的人群合影留念。圖/取自庫克微博

蘋果執行長庫克近日受邀參加3月25日至27日在北京舉行的中國發展高層論壇，除了商務會談等必要工作外，還頻繁探店、開會、與各式各樣的人群合影留念。29日他到訪在上海的蘋果服務開發者的加速器中心，還專門前往遊戲開發者米哈遊上海總部參觀。

庫克此趟「中國行」行程豐富，3月24日下午，他現身北京三里屯的蘋果零售店內；26日見了Apple華貿購物中心零售店團隊；27日庫克發文稱很高興與Apple王府井零售店的顧客和團隊成員共度了一段美好時光。

中國商務部部長王文濤27日會見了庫克。據相關報導，王文濤除向他介紹中國式現代化的主要特徵和內涵，還強調中國堅定不移推進高水準開放，願為包括蘋果公司在內的外資企業提供良好的環境和服務。雙方就蘋果在華發展、穩定產業鏈供應鏈等議題進行交流。

中國國家發展改革委主任鄭柵潔27日也會見庫克一行。鄭柵潔表示，中國政府堅定不移實施對外開放的基本國策，國家發展改革委將一如既往支持包括蘋果公司在內的外資企業在華業務。庫克則介紹了蘋果公司在華投資發展情況。

28日庫克從北京飛上海，去了趟游泳和鐵人三項殘疾運動員王家超的訓練基地，微博上，他曬了一張和王家超玩Apple Watch的圖片；29日，在上海虹口，庫克到訪王珮瑜的京劇工作室「瑜音社」，觀看小朋友用iPad畫京劇臉譜，他還學了用中文叫「好」。

29日庫克還到訪在上海的蘋果服務開發者的加速器中心，庫克表示，加速器旨在幫助開發者從良好走向卓越，不僅是使用蘋果的先進技術，還有學習交互設計甚至是創業技能。

資料顯示，截至2022年5月，蘋果在中國擁有約500萬開發者，較上一年的440萬增長了13.6%。其中年收入不超過100萬美元且年下載量低於100萬次的小型開發團隊的收入在過去兩年顯著增長。

庫克30日在微博發文，他現身米哈遊科技公司上海總部，並貼出和《原神》創作者合影照片，稱很開心見到iPhone和iPad獲獎遊戲《原神》背後的創作者，並表示感謝米哈遊的傑出團隊展示如何為App Store上的每個人創造出沉浸式的幻想世界。

庫克30日在微博發文，他現身米哈遊科技公司上海總部，並貼出和《原神》創作者合影照...
庫克30日在微博發文，他現身米哈遊科技公司上海總部，並貼出和《原神》創作者合影照片，稱很開心見到iPhone和iPad獲獎遊戲《原神》背後的創作者。圖/取自庫克微博

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