日本在中國建校卻禁中國學生？資深港星提問掀熱議

上海日本人學校，前身是1987年開設的日本國駐上海總領事館的日本人學校。(取材自蓋飯娛樂)

今年62歲、著名香港藝人歐陽震華近年經常在微博與網民交流，日前他連發兩文，質疑日本 在中國境內建了很多學校，但這些學校沒有一個中國學生，全部都是日本人，而且禁止中國人入內，此事引起熱議，再度挑起中國仇日的敏感神經，有網友附和，但也有網友質疑，中國有美國、德國 學校，歐陽震華只提日本學校，是故意煽動仇日情緒。

綜合媒體報導，歐陽震華表示，自己在網絡上得知日本在中國建了很多學校，但這些學校不允許中國人進入，招收的都是日本學生，他對此消息感到震驚，並聲明自己無意搞對抗，只是希望得到一個合理的解釋。

歐陽震華文中質疑「一間學校不需要搞這樣的封閉教育 ！」他認為教育本應是開放的，應該容納各地學子前來拜學求教，對日本學校只允許特定的學子上學，而且明令禁止中國人進入，「豈不是荒唐至極？」

報導指出，歐陽震華的發言引發眾多網友的圍觀和爭論。很多網友表示歐陽震華所說的日本人學校確實存在，在上海就有這樣的日本人學校。「在中國境內建校，用著中國的土地和資源，卻將中國學子拒之門外，這不是另一種形式的占有嗎？」

不過也有網民說，上海的日本人學校學生大多是駐滬的日本領事官員、日企外派職員、在滬日僑的孩子，中日教學體系和教材都不同，日本人學校作為國際學校招收日本孩子很正常。有網民也指在中國境內也有很多德國、美國學校，歐陽震華只提日本學校，是故意煽動及挑起仇日情緒。