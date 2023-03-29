馬英九一行在武漢「長江夜遊」欣賞燈光秀

台前總統馬英九在遊輪上背對燈光秀合影留念。（讀者提供）

台前總統馬英九 29日抵達武漢 後，立刻展開「鐵人」行程，先是和湖北省委書記王蒙徽會見，晚宴後，立即驅車去漢口江畔，展開「夜遊長江」的行程。馬總統望著江景和燈光秀，不時讚嘆「太美了！」

馬英九在武漢的行程可以用「馬不停蹄」來行容，連接待人員也忙得人仰馬翻。29日在高鐵於5點26分抵達武漢站後，半小時車程進入東湖賓館，和王蒙徽會見半個多小時，緊接著就是歡迎晚宴。晚宴後，在前導車的開道下，驅車前往漢口長江畔，登上遊輪，欣賞著名的「夜遊長江」燈光秀。

據中國文旅部官網， 武漢以長江燈光秀、「知音號」、兩江遊覽等為代表的夜遊項目已成為武漢夜間休閒旅遊品牌，吸引著各地遊客。

「夜幕降臨，武漢25公里長江主軸燈光交錯、變幻萬千，奏出一曲光影樂章；長江沿岸建築，以及黃鶴樓、知音號、龜山電視塔等武漢地標和景區都披上流光，璀璨呈現在遊客眼前；橫跨江面的長江大橋、長江二橋等，構成武漢長江夜景的天然畫框。自2019年4月以來，武漢長江燈光秀頻頻在各大媒體平台刷屏」。

據了解，如夢似幻的長江燈光秀，經歷了多次提檔升級。自2014年長江燈光秀初建以來，武漢市對燈光秀的設計規劃、功能提升進行了多次國際招標，並先後啟動了4次動畫創意徵集。通過一次次改進，長江燈光秀以最長的城市水岸線建築為光影舞台，採取「用燈光講故事」的方式，通過不同的主題動畫，編織光影畫卷。

此外，由武漢旅遊發展投資集團打造的漂移式立體體驗劇《知音號》逐漸成為近兩年人們到武漢遊玩的時尚選擇。

其打造了還原50年代民國風格的「大漢口碼頭」和蒸汽遊輪，形成「漂移劇場 」。劇場演出故事內容均取材於50年代的武漢。導演用兩年時間，經過17次改稿，才篩選出擦鞋匠、報童、記者、房地產商、科學家等不同人物的故事，拼接出百年前武漢的畫面。與此同時，遊客可在頂層甲板，可遠眺兩江四岸的璀璨夜景。