我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文抵紐約前夕 白宮：中不應以此為藉口挑釁台海

一洲焦點／蔡英文抵紐約 美中台再角力、田州小學濫射

馬英九一行在武漢「長江夜遊」欣賞燈光秀

特派記者賴錦宏／武漢即時報導
台前總統馬英九在遊輪上背對燈光秀合影留念。（讀者提供）
台前總統馬英九在遊輪上背對燈光秀合影留念。（讀者提供）

台前總統馬英九29日抵達武漢後，立刻展開「鐵人」行程，先是和湖北省委書記王蒙徽會見，晚宴後，立即驅車去漢口江畔，展開「夜遊長江」的行程。馬總統望著江景和燈光秀，不時讚嘆「太美了！」

馬英九在武漢的行程可以用「馬不停蹄」來行容，連接待人員也忙得人仰馬翻。29日在高鐵於5點26分抵達武漢站後，半小時車程進入東湖賓館，和王蒙徽會見半個多小時，緊接著就是歡迎晚宴。晚宴後，在前導車的開道下，驅車前往漢口長江畔，登上遊輪，欣賞著名的「夜遊長江」燈光秀。

據中國文旅部官網， 武漢以長江燈光秀、「知音號」、兩江遊覽等為代表的夜遊項目已成為武漢夜間休閒旅遊品牌，吸引著各地遊客。

「夜幕降臨，武漢25公里長江主軸燈光交錯、變幻萬千，奏出一曲光影樂章；長江沿岸建築，以及黃鶴樓、知音號、龜山電視塔等武漢地標和景區都披上流光，璀璨呈現在遊客眼前；橫跨江面的長江大橋、長江二橋等，構成武漢長江夜景的天然畫框。自2019年4月以來，武漢長江燈光秀頻頻在各大媒體平台刷屏」。

據了解，如夢似幻的長江燈光秀，經歷了多次提檔升級。自2014年長江燈光秀初建以來，武漢市對燈光秀的設計規劃、功能提升進行了多次國際招標，並先後啟動了4次動畫創意徵集。通過一次次改進，長江燈光秀以最長的城市水岸線建築為光影舞台，採取「用燈光講故事」的方式，通過不同的主題動畫，編織光影畫卷。

此外，由武漢旅遊發展投資集團打造的漂移式立體體驗劇《知音號》逐漸成為近兩年人們到武漢遊玩的時尚選擇。

其打造了還原50年代民國風格的「大漢口碼頭」和蒸汽遊輪，形成「漂移劇場」。劇場演出故事內容均取材於50年代的武漢。導演用兩年時間，經過17次改稿，才篩選出擦鞋匠、報童、記者、房地產商、科學家等不同人物的故事，拼接出百年前武漢的畫面。與此同時，遊客可在頂層甲板，可遠眺兩江四岸的璀璨夜景。

武漢 馬英九 劇場

上一則

中國官媒一張圖諷：CEO在中美兩國 待遇大不同

延伸閱讀

馬英九見湖北書記：兩岸應求同存異 才能行穩致遠

馬英九見湖北書記：兩岸應求同存異 才能行穩致遠
馬英九自南京抵武漢 高鐵站每5公尺1維安

馬英九自南京抵武漢 高鐵站每5公尺1維安
馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」
現場側寫／陸童喊馬爺爺 不識孫中山

現場側寫／陸童喊馬爺爺 不識孫中山

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00
上海28歲健身教練小李於網上結識了50歲孫女士，孫女士財力雄厚，於婚後大方送了小李房產及名車。（視頻截圖）

上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」

2023-03-28 11:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄
氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報
田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面
搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因