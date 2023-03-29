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蘋果CEO庫克現身上海 見開發者和零售店員工

記者林宸誼／即時報導
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）29日與上海環球港的蘋果零售店內員工合影。圖／取自庫克微博
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）29日與上海環球港的蘋果零售店內員工合影。圖／取自庫克微博

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）29日出現在上海，先是與開發者社群見面，傍晚則是與環球港的蘋果零售店內員工和果粉握手。

庫克透過微博表示，「很高興造訪了在Apple 環球港零售店的團隊。感謝大家的熱情以及對顧客的奉獻！」

庫克29日上午現身上海虹口區商業中心「今潮8弄」。下午4時，庫克發布微博稱「我很享受與充滿活力的開發者社群在上海交流。」

庫克進一步表示，在Apple設計開發加速器上遇到的創業者們正在幫助用戶們和朋友們玩足球遊戲、提升專注力、設定目標以及保持健康。

第一財經報導，庫克此行沒有透露關於蘋果在華供應鏈策略方面的消息。他談到了教育、技術和創新，強調技術創造者需要以正確的方式使用創新技術來説明人類。

庫克曾於24日出現在北京三里屯的蘋果零售店內，與果粉親切合影拍照，引發在場顧客的陣陣歡呼，這也是新冠疫情以來，庫克首次到訪中國。

庫克此行是為了參與當晚舉辦的「Today at Apple創想營」公益項目結營活動。

庫克在官方微博發文稱，「很高興在Apple三里屯零售店見到了我們超棒的顧客和團隊。」

北京三里屯店是蘋果在中國的開的第一家零售店，設於2008年。2020年庫克曾在官微發文稱，作為在中國的開的第一家零售店，Apple三里屯一直占有特殊的地位。

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）庫克29日上午與開發者社群在上海交流。圖／...
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）庫克29日上午與開發者社群在上海交流。圖／取自庫克微博

庫克 蘋果 Apple

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