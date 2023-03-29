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輿論戰？中媒稱美國會人士爆料：吃喝均台灣買單

記者陳政錄／即時報導
中國官媒央視旗下自媒體，發布影片表示「爆料」美台勾連真相。(圖/截取自玉淵譚天微博)
中國官媒央視旗下自媒體，發布影片表示「爆料」美台勾連真相。(圖/截取自玉淵譚天微博)

總統蔡英文出訪中美友邦、過境美國之際，中國官媒大打輿論戰？據央視旗下自媒體品牌「玉淵譚天」29日在社交平台發布影片稱，有一名「在美國國會工作過的內部人士」爆料，自稱親身經歷和目睹「美台勾連真相」，例如為尋求支持，台灣政客會為美國國會議員的吃喝玩樂買單，支付旅行費用、給予高級別接待等，但影音經過變聲處理，爆料者也是匿名。

「玉淵譚天」發布內容稱，近日收到一份匿名爆料，一位在美國國會工作過的內部人士親身經歷和目睹了台灣政客與美國議員的勾當，並以「#美國會內部人士爆料台灣政客花錢買羞辱#」為題建立社交話題。

據影片中，這位「前美國國會工作人員」表示，對於想贏得美國親台政客支持的台灣政客，遊說是一種常見手段，但進入白宮、國務院和五角大樓比較困難，所以選擇美國國會作為突破口。

該名人員還說，在華盛頓活動的台灣政客，會邀請美國國會議員吃飯、出去玩，支付相關費用以促進關係，有時也邀請美國國會議員訪台，提供高薪、商務艙機票、高級別接待，甚至為競選活動捐贈資金。

但這位前工作人員指出，大部分美國國會議員沒有足夠的時間，考慮涉台議案內容，大多數人了解不多，興趣也不大，因此會讓立法助理來執行。

上述「玉淵譚天」的發文，在中國社交平台上引起一些網友討論，有人附和說「金錢外交」，有人質疑「真的假的」，也有人諷刺「大陸花錢惠台灣，羞辱比台灣更甚」。

不過，去年台灣陸委會曾在一份委託學者所做的報告中指出，中國未來對台將著重武力威嚇與融合發展的軟、硬兩手，嚇阻國際社會介入，包括加大反獨的法律戰、輿論戰與心理戰。

另一方面，對於中國國台辦29日抨擊蔡英文過境美國，是倚美謀獨的挑釁行徑。陸委會也在今日下午回應指出，總統出訪過境美國過去已有慣例，呼籲北京當局，對蔡英文出訪「應平常心看待」。

蔡英文 國務院 北京

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