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未緩解美疑慮 TikTok執行長意外成網友新寵

中央社新加坡特稿
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資23日首次現身國會作證。(美聯社)
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資23日首次現身國會作證。(美聯社)

中國短影音應用程式TikTok執行長周受資赴國會聽證會作證，雖未能化解美議員對TikTok相關的國安疑慮，不過周受資沉穩應對嚴厲質問，再加上斯文外型，為他贏得大批「粉絲」，還被網友封為新zaddy，絕對是新加坡近來最夯的話題人物。

中國科技公司北京字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok期望說服美國民眾和國會議員，這款應用程式（App）能創造經濟價值，且支持言論自由。新加坡籍的周受資上週首度親上火線，赴國會作證，試圖緩解外界疑慮，但美議員似乎並「不買單」。

美國議員們擔憂北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，暗中協助中國，歷經近5小時的聽證會，議員認為，周受資在中國相關議題和針對孩童的內容方面，回答多所迴避。聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也說，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮。

事實上，TikTok風波不僅涉及美中關係，周受資新加坡人的身分也吸引星媒格外關注，連日發出多篇相關報導，包括從臉書實習生到TikTok執行長的背景，使其瞬間成為新加坡近來最夯的話題人物。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）引述喬治城大學法學教授錢德（Anupam Chander）表示，周受資「盡了最大的努力」，試圖緩解隱私及安全疑慮、說明TikTok與中國政府的關係，但美議員並不準備接受這些說法。

「海峽時報」（The Straits Times）今天也以「TikTok事件反映中美緊張」為題刊出社論指出，周受資在聽證會上沉靜應對TikTok相關質問，是美中關係系列事件的一環。

這場聽證會正值美中關係惡化之際，對中國採取強硬外交政策已成為美國跨黨派的共識。

社論分析，禁止TikTok將有利於YouTube、Snap及Instagram等競爭對手，中國批評美國試圖打壓外國企業的說法，雖有其道理，但中國同樣不允許臉書、推特等美國應用程式觸及中國廣大人口，侷限了北京批評美國濫用國家權力的可信度。

社論進一步點明，許多應用程式搜集資料的方式都類似TikTok做法；TikTok母公司為中國企業才是真正問題。在當前美中氛圍下，連安排兩國領導人通話都不容易，不論TikTok提出什麼說明，都會顯得不足。

儘管這場聽證會未能緩解TikTok在美國的生存威脅，卻意外讓現年40歲、外型斯文的周受資人氣暴漲，不僅獲網友封為新zaddy，也「圈粉」無數。Zaddy是網路流行用語，意即「有魅力、外表有型的男性」。

據報導，聽證會之前，周受資個人TikTok帳號約有1萬8000名粉絲，但短短幾天就暴增至超過50萬，一躍成為當紅話題人物。

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