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中商務部長會見ASML全球總裁 籲穩定半導體供應鏈

記者葉文義／即時報導
中國商務部長王文濤28日會見荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）全球總裁兼執行長溫彼得（Peter Wennink），並呼籲共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。圖/取自中國商務部網站
中國商務部長王文濤28日會見荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）全球總裁兼執行長溫彼得（Peter Wennink），並呼籲共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。圖/取自中國商務部網站

中國商務部長王文濤28日會見荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）全球總裁兼執行長溫彼得（Peter Wennink），呼籲雙方共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

據中國商務部網站發布消息，王文濤強調，中國堅定不移推進高水準開放，願為包括ASML公司在內的跨國公司到中國發展創造良好營商環境，並提供高效服務。

王文濤還稱，希望ASML堅定對中國貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，並共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

實際上，在美國政府強力施壓下，荷蘭政府日前已證實ASML將在夏季前增加禁售部分「最先進」的深紫外光（DUV）設備給中國，最快會在4月公布確切機型。據彭博此前引述消息人士表示，禁運範圍將擴大至ASML最新的三款浸潤式深紫外光設備。

ASML執行長Peter Wennink此前也曾提出警告，美國對中國採取更嚴苛的出口限制，將迫使中國全力強化自家半導體產業。

實際上，在過去短短5天，王文濤密集會見了蘋果公司、溢達集團、雀巢集團、寶馬集團等11家跨國公司高管。分析人士認為，這一系列舉動釋放出兩大信號：第一，中國擴大開放步履不停；第二，中國將在改善營商環境上推出更多實招。

在與外企高管會見中，王文濤多次表示，願為各國企業在華發展提供良好的環境和服務。王文濤也對多位跨國公司高管表示，對外開放是中國的基本國策，中方堅定不移推進高水準開放，深化全球產業鏈供應鏈合作。

中國國家發展改革委主任鄭柵潔27日也會見蘋果公司執行長庫克一行。鄭柵潔表示，中國政府堅定不移實施對外開放的基本國策，國家發展改革委將一如既往支持包括蘋果公司在內的外資企業在華業務。

鄭柵潔還指，中國的產業數位化和數位產業化進程、超大規模市場、龐大的中等收入群體等都將為包括蘋果在內的跨國企業帶來廣闊市場。

蘋果 供應鏈 商務部

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