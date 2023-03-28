華為董事會換屆 孟晚舟下月起首次當輪值董事長

孟晚舟首次當值華為輪值董事長，將於2023年4月1日至9月30日履行職責。圖/新華社

華為投資 控股有限公司工會第四屆持股員工代表會於27至28日在深圳阪田華為基地召開會議，會議進行公司董事會換屆選舉，新一屆董事會董事長繼續由梁華擔任，徐直軍、胡厚崑、孟晚舟 三位繼續擔任副董事長，其中，孟晚舟首次當輪值董事長，將於2023年4月1日至9月30日履行職責。

華為上一屆董事會成員有13名，這一次換屆選舉新增了4名董事成員，共計17名。其中，新董事分別有張平安、鄭良材、查鈞、侯金龍、楊超斌、應為民等6位，徐文偉和閻力大退出董事會。

新一屆董事會成員分別為：梁華、徐直軍、胡厚崑、孟晚舟、汪濤、張平安、餘承東、李建國、何庭波、鄭良材、任正非、陶景文、彭博、查鈞、侯金龍、楊超斌、應為民共計17名。

公開資訊顯示，張平安目前擔任華為雲CEO，華為雲業務已經轉虧為盈。侯金龍是華為數位能源技術有限公司總裁。楊超斌為華為ICT產品與解決方案總裁。應為民為華為首席供應官。

據澎湃新聞，新一屆華為董事會董事長繼續由梁華擔任，徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位繼續擔任副董事長。新一屆董事會確定副董事長徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任公司輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，領導公司董事會和常務董事會。輪值董事長輪值期六個月。

2023年4月1日起半年，輪值董事長孟晚舟將當值，這也是她首次當值輪值董事長。

根據華為2021年年報介紹，華為投資控股有限公司是100％由員工持有的民營企業。股東為華為投資控股有限公司工會委員會和任正非。公司透過工會實行員工持股計畫，員工持股計畫參與人數為13萬1507人（截至2021年12月31日），參與人均為公司在職員工或退休保留人員。