星、馬、西班牙三國總理訪華 中：推動與各國發展

新加坡總理李顯龍（左）3月底訪問中國。圖為中國國家主席習近平（右）去年11月在曼谷會見李顯龍。（新華社）

新加坡 總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙總理桑傑士將於近日訪問中國。中國外交部發言人毛寧今天表示，中國領導人將分別同三國領導人舉行會見會談，就雙邊關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見。

本屆海南博鰲亞洲論壇2023年年會於本月30日開幕，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙總理桑傑士等將都會出席年會，會後並會對中國進行正式訪問。

中國外交部發言人毛寧今天下午在外交部例行記者會被問到中方如何看待當前同三國的關係時，毛寧表示，李顯龍總理是來華訪問最多的外國領導人之一，此次是他時隔4年再次來到中國，中國和新加坡互為友好近鄰和重要合作夥伴，兩國務實合作走在地區前列，中方期待通過此訪推動中新（中星）關係提質升級，推動兩國合作朝著更高品質發展。

毛寧表示，馬來西亞安華總理是這次就任後首次訪問中國。馬來西亞是地區重要發展中國家和新興經濟體，今年是中馬全面戰略夥伴關係建立10周年，明年兩國將迎來建交50周年。中方期待通過此訪推動中馬關係朝著共建命運共同體的大方向不斷邁進。

毛寧說，桑傑士總理是首次訪華，西班牙是中國在歐盟 內的重要夥伴，今年是中國和西班牙建交50周年，中方希望通過此訪謀劃兩國關係未來發展，推動中國和西班牙的全面戰略夥伴關係再上新台階。