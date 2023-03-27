宏國在台留學生 北京願照單全收：成為他們溫暖新家

台灣與宏都拉斯斷交後，宏國在台留學生去留和獎學金問題受到關注。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台灣斷交，轉與中國大陸建交，其中在台留學生 359名，領取台灣獎學金的104名恐失去援助。對此，大陸外交部27日表示願意照單全收。據大陸外交部發言人毛寧說，「只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收，大陸將成為他們溫暖的新家。」

毛寧27日主持大陸外交部例行記者會，對於有媒體關注中宏建交後的在台留學生議題，她說，「中方十分關心洪都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收，大陸將成為他們溫暖的新家。」

毛寧還說，「中方也願意以中國和宏都拉斯建交為新的起點，拓展兩國人文教育 領域的交流合作，促進兩國民心相通。」

另對大陸是否會向宏都拉斯提供之前該國向台灣請求的近25億美元援助，毛寧則未正面回應。

她對此表示，「宏都拉斯決定同中國建交是在一個中國原則基礎上作出的政治決斷，不設任何前提，中方對此高度讚賞。」

毛寧接著補充，台灣當局慣於施展金錢外交，我們想告訴台灣當局「台獨」是死路一條，金錢外交沒有出路，任何逆歷史潮流的圖謀注定會以失敗告終。

至於美國在台協會指出，和台斷交是宏國的主權決定，但大陸常做出承諾以換取外交承認，最終往往不予兌現，並呼籲所有國家擴大和台灣接觸，站在民主、良政、透明和法治的一邊。毛寧則回應說，「我想可以用一句中國的古詩來回答：兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」