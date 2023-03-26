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中國副總理丁薛祥：對外開放如「吃飯喝水」是基本國策

記者陳政錄／即時報導
中國發展高層論壇2023年年會在北京開幕。國務院副總理丁薛祥宣讀習近平主席賀信並發表主旨演講。(新華社)
中國發展高層論壇2023年年會在北京開幕。國務院副總理丁薛祥宣讀習近平主席賀信並發表主旨演講。(新華社)

由中國官方智庫主辦的「中國發展高層論壇」26日在北京開幕，中國國家主席習近平致信表示，將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動各方共享制度型開放機遇。中國國務院常務副總理丁薛祥在論壇表示，對外開放是中國基本國策，就像人類要吃飯、喝水、呼吸一樣。中國發改委主任鄭柵潔也說，將實施高水準對外開放，合理縮減外資准入負面清單，但他也提到，要防範化解金融、房地產等領域風險。

「中國發展高層論壇」由中國國務院發展研究中心主辦，今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」，丁薛祥在昨天開幕式上，宣讀習近平致信。

習近平指出，當前百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，世界經濟復甦動力不足。促進復甦需要共識與合作。中國將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷為世界提供新機遇。

綜合陸港媒體報導，丁薛祥發表主旨演講指出，對外開放是中國的基本國策，是不可或缺的重大政策，「就像人類要吃飯、喝水、呼吸和睡眠一樣」；中國不斷擴大對外開放，不僅發展了自己，也造福了世界。

他強調，中國發展格局，「絕不是封閉的國內循環」，而是更加開放的國際國內雙循環相互促進。

丁薛祥說，中國不追求貿易順差，將順應人民對高品質生活的期待，積極擴大高品質產品和服務的進口。他提出五點倡議，包括加強國際宏觀經濟政策協調；堅持真正多邊主義；深化國際科技交流合作；打造綠色合作夥伴關係和著力推動共同發展。

習近平 國務院 北京

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