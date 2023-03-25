中國外長秦剛：中美關係依舊「春寒料峭」令人遺憾
美中高層互動備受矚目，繼美國副助卿華自強到訪中國被視為替美國國務卿布林肯的行程鋪路後，中國外長秦剛25日在北京會見來訪的美方人士時，形容當前的雙方關係「依舊春寒料峭」、及「令人遺憾」。他強調，「中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃」。
據中國外交部官網消息，秦剛25日下午在北京集體會見來訪的「美國友好團體和工商界人士」。秦剛歡迎他們在春暖花開時節訪問中國，他提到，「中國大政方針保持穩定連貫」、「中國將繼續推進高水平對外開放」、「中國經濟社會已按下『重啟鍵』」，是對美國工商界的三重利好，「但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭」。
秦剛並強調，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃」。他提到，中國對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。「發展良好的中美關係需要美方相向而行。希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道」。
目前「中國發展高層論壇2023年年會」正在中國召開，中國商務部長王文濤24日會見美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）及會員代表、康寧公司、輝瑞公司、寶潔公司等美企高層。王文濤表示，中國願意積極落實兩國元首會晤共識，「堅定不移擴大高水平對外開放，為外資企業提供更好服務和環境，努力為兩國企業合作營造穩定預期」。
而美國國務院副助卿華自強（Rick Waters）日前到訪上海。據港媒報導，他在19到21日「秘訪」香港，約見了一些「中國通」和商界領袖後，轉往上海繼續訪問，這是2022年12月以來美國高級外交官首次訪問中國。
報導並指出，在這次訪問中，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、國家安全會議中國與台灣事務高級主任羅森柏格（Laura Rosenberger）前往河北廊坊，進行美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中的籌備工作。布林肯原定2月初訪問中國，不過因「氣球事件」而取消。
秦剛此前在駐美大使任上，於2022年12月30日被任命為中國外長，並以「外交部長秦剛大使」身分在美國活動數日，直到2023年1月2日返回中國，而其大使遺缺迄今尚未有接任者。
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