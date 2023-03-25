中國外長秦剛：中美關係依舊「春寒料峭」令人遺憾

中國外長秦剛25日表示，「令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭」。（圖／取自中國外交部官網）

美中高層互動備受矚目，繼美國副助卿華自強到訪中國被視為替美國國務卿布林肯 的行程鋪路後，中國外長秦剛 25日在北京會見來訪的美方人士時，形容當前的雙方關係「依舊春寒料峭」、及「令人遺憾」。他強調，「中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃」。

據中國外交部官網消息，秦剛25日下午在北京集體會見來訪的「美國友好團體和工商界人士」。秦剛歡迎他們在春暖花開時節訪問中國，他提到，「中國大政方針保持穩定連貫」、「中國將繼續推進高水平對外開放」、「中國經濟社會已按下『重啟鍵』」，是對美國工商界的三重利好，「但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭」。

秦剛並強調，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃」。他提到，中國對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。「發展良好的中美關係需要美方相向而行。希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道」。

目前「中國發展高層論壇2023年年會」正在中國召開，中國商務部長王文濤24日會見美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）及會員代表、康寧公司、輝瑞公司、寶潔公司等美企高層。王文濤表示，中國願意積極落實兩國元首會晤共識，「堅定不移擴大高水平對外開放，為外資企業提供更好服務和環境，努力為兩國企業合作營造穩定預期」。

而美國國務院副助卿華自強（Rick Waters）日前到訪上海。據港媒報導，他在19到21日「秘訪」香港，約見了一些「中國通」和商界領袖後，轉往上海繼續訪問，這是2022年12月以來美國高級外交官首次訪問中國。

報導並指出，在這次訪問中，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、國家安全會議中國與台灣事務高級主任羅森柏格（Laura Rosenberger）前往河北廊坊，進行美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中的籌備工作。布林肯原定2月初訪問中國，不過因「氣球事件」而取消。

秦剛此前在駐美大使任上，於2022年12月30日被任命為中國外長，並以「外交部長秦剛大使」身分在美國活動數日，直到2023年1月2日返回中國，而其大使遺缺迄今尚未有接任者。