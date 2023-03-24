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李強主持國務院常務會議 企業研發費全額扣除成長期政策

記者黃國樑／即時報導
中國國務院總理李強24日召開國務院常務會議，長期延長企業研發費用全額扣除政策，圖為他17日主持新一屆國務院第一次全體會議情形。 （新華社）
中國國務院總理李強24日召開國務院常務會議，長期延長企業研發費用全額扣除政策，圖為他17日主持新一屆國務院第一次全體會議情形。 （新華社）

新華社報導，中國國務院總理李強昨3月24日召開國務院常務會議，確定國務院2023年重點工作分工，研究優化完善部分階段性稅費優惠政策，並審議「三農」重點任務工作方案，及聽取鞏固拓展脫貧攻堅成果情況匯報。其中對於稅費優惠，決定將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75%提高至100%的階段性政策，改為長期實施。

報導稱，中國國務院根據中共總書記習近平重要指示與批示精神、去年中央經濟工作會議的部署和今年全國兩會精神，會議確定今年國務院共10個方面、103項的重點工作，且逐項明確負責的單位和完成的時限。

會議強調，各部門、各單位要對照分工進一步實化細化政策舉措，制定完善具體實施方案，紮紮實實抓好落實。工作牽頭的部門要勇於擔責，相關部門要積極配合，形成抓落實的合力。還要密切關注形勢發展變化，深入調查研究，及時根據基層情況和反映優化完善政策。

但會議最重要的是作出數種稅費優惠政策延續的決定，以進一步穩預期、強信心，其中包括：一、將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75%提高至100%的政策，變成制度性安排，長期實施；二、將減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策，延續實施至2027年底；三、將減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，延續實施至2024年底；另今年底前，將繼續對煤炭進口實施零稅率等。

報導說，以上這些政策預計每年將讓受惠企業與個人的減負規模達到人民幣4800多億元。會議還要求要做好政策宣介，積極送政策上門，確保企業「應享盡享」。

這一會議還通過了《貫徹落實中央農村工作會議精神和中央一號文件重點任務工作方案》。強調要持續抓好三農工作，為經濟社會發展提供有力支撐。有關部門單位要切實扛起責任，落實糧食生產支持政策，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。並要全面推進鄉村振興，因地制宜發展特色產業，拓寬農民增收渠道。

另會議並強調脫貧攻堅取得全面勝利，必須把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為重大的政治任務，繼續壓緊壓實各方責任，守住不發生規模性返貧的底線。

國務院 全國兩會 李強

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