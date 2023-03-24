馬克宏4月訪中 歐盟主席同行 歐洲多國領袖陸續跟進

法國總統馬克宏4月初將訪問中國。(路透資料照片)

法國總統馬克宏 24日表示，歐盟 執行委員會（European Commission）主席范德賴恩將加入他在不久後訪問中國的行程。美媒分析稱，近期多名歐洲領袖相繼公布訪華，除了敦促北京在俄烏戰爭上對俄羅斯施壓，不少歐盟成員國承認，不論國際局勢如何，歐洲「不能失去中國」，應繼續與華接觸。

法廣網引述法新社報導，法國總統府艾麗榭宮24日在新聞公報中表示，馬克宏預定4月初前往中國與中國國家主席習近平會談，討論烏克蘭 問題及法中合作。公報中還表示，馬克宏此次訪問中國除了北京之外，還將前往廣州。

法國總統府稱，法中領導人的會談，還將關注中東、非洲發生的危機以及印太地區的緊張局勢。

馬克宏24日在布魯塞爾舉行的新聞發布會宣布，他在歐盟領袖布魯塞爾峰會後向范德賴恩提出請求，邀請對方加入他出訪行程的一段，以對中國展現歐洲「團結一致的聲音」。

馬克宏重申，面對俄羅斯及在烏克蘭發動的戰爭，他尋求協調，歐洲應發出一致的聲音。

馬克宏說，「我們必須盡可能地爭取中國站在我們這邊，向俄羅斯施加壓力，防止使用化學武器和核武器，並且停止衝突，回到談判桌，並使國際法及烏克蘭的領土主權完整得到尊重」。

報導說，法國希望推動從未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的中國，利用其對莫斯科的影響力，說服普亭坐到與基輔的談判桌前。

另據香港01報導，歐盟發言人也在24日表示，范德賴恩會與馬克宏一起在4月首周訪問中國。

多位歐洲領導人相繼宣布訪華行程，除了馬克宏、范德賴恩外，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也公布會在3月30日至31日國事訪問中國。

據觀察者網報導指出，從德國總理蕭茲訪華，到法國總統馬克宏、西班牙總理將訪華，近一段時間，歐洲領導人似乎正爭相前往中國。